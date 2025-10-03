Chiclayo lucirá estatua de 5 metros de altura del Papa León XIV que se instalará en el ingreso de la ciudad

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Esta creación de 5 metros de altura del Papa León XIV registra un 90 % de avance, y se ha convertido en un verdadero desafío artístico, para un maestro con más de 33 años de experiencia en este oficio que combinan arte e identidad.

El proyecto comenzó hace aproximadamente tres meses y ha requerido no solo habilidad técnica, sino también una profunda labor de investigación artística. Ñañaque y su equipo dedicaron semanas a revisar imágenes, bocetos y referencias para llegar a un consenso respecto a la expresión del rostro y la vestimenta del papa León XIV, elementos fundamentales para lograr una representación solemne de la figura papal.

Explicó que la escultura está elaborada en fibra de vidrio, un material elegido por su resistencia al polvo, la intemperie y el paso del tiempo. Antes de llegar a esa fase, el proceso incluyó la construcción de moldes en arcilla, en el que participaron seis personas del taller bajo la supervisión directa del artista. Ñañaque reconoció que el proyecto ha sido un reto dentro en su trayectoria, pues la magnitud de la obra exige precisión y un compromiso con el diseño.

La monumental pieza despertó admiración entre los vecinos de la calle Cajamarca y Elvira García de Chiclayo donde se ubica el taller, pues han podido observar de cerca este progreso.

La entrega está prevista para este mes de octubre, y según el escultor será recibida por el Gobierno Regional de Lambayeque para su posterior inauguración en uno de los ingresos a la ciudad de Chiclayo que, probablemente sea por el ingreso sur de la ciudad.

EXOBISPO DE CHICLAYO

Como se sabe, el hoy papa León XIV, se desempeñó por varios años como obispo de la Diócesis de Chiclayo, siendo muy recordado por su acción pastoral; sobre todo cuando en la época de lluvias y desbordes de ríos, llegaba a los distritos de Mochumí, Íllimo, Jayanca de la provincia de Lambayeque y otros lugares, llevando ayuda a la gente damnificada.

También cabe recordar, que en el año 2023 monseñor Robert Prevost partió a Roma llamado por el papa Francisco para asumir el cargo de prefecto del Dicasterio, para luego en este año ser elegido como el nuevo representante de la Iglesia Católica, donde siempre ha mostrado su profundo cariño por Chiclayo.

