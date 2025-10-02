Cantante peruana revela que Chris Martin de Coldplay le dio US$5.000 para grabar su videoclip

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reveladora entrevista, Gala Brie sorprendió al contar un episodio poco conocido de su carrera. La cantante peruana recordó el concierto de Coldplay en Lima en 2016 y confesó que Chris Martin, vocalista de la famosa banda británica, le entregó US$5.000 para grabar su videoclip.

Gala Brie conoció a Chris Martin

Han pasado varios años desde aquel concierto que paralizó Lima, pero para Gala Brie no fue una fecha más. En 2016, la intérprete de "Distancia" fue la encargada de abrir el show de Coldplay en el Estadio Nacional, donde miles de fanáticos vibraron con la gira "A Head Full of Dreams".

Al terminar la presentación, la cantante pensó que todo había acabado, pero la sorpresa recién llegaba. Según contó en el podcast La Roro Network, su entonces mánager la llamó de emergencia: "Chris Martin está preguntando por ti" .

Entre nervios y emoción, Gala Brie llegó a una reunión donde se encontró frente a frente con el vocalista británico. "Me senté junto a él en un sillón (...) Estábamos en una pequeña burbuja de información musical. Hablamos de cómo el idioma podría ser un factor en la música, de la vida y de tatuajes", recordó.

Chris Martin apoyó a Gala Brie

En medio de esa conversación íntima y musical, Chris Martin le preguntó por su carrera y por la producción de sus videoclips. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado: el líder de Coldplay sacó de su propio bolsillo un apoyo económico.

"Me dio plata. Me preguntó cómo iba mi proyecto. Le dije que estaba con lo de mi disco y me preguntó cuánto costaba un videoclip. Yo dije que costaba 4.000 o 5.000 dólares. Llamó a su manager y me dijo: 'ya yo te voy a ayudar con eso'", reveló Gala Brie.

El aporte fue de US$5.000, dinero que la cantante usó no solo para la grabación de su videoclip, sino también para apoyar a sus músicos y viajar al festival Primavera Sound en Barcelona, donde había sido invitada. "La mitad lo usé para mis músicos para ir al festival en Barcelona. Necesitaba dinero para poder viajar", contó emocionada.

Así, la cantante peruana Gala Brie recordó aquel momento único en el que Chris Martin de Coldplay no solo la invitó a compartir escenario, sino que además le entregó US$5.000 para que pudiera grabar su videoclip, un gesto inesperado que marcó su carrera y que hasta hoy sigue siendo parte de su historia más especial.