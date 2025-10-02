RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Milett Figueroa y los Tinelli alistan maletas para grabar reality de Prime Video en Perú: Ya hay fecha confirmada

Milett Figueroa y los Tinelli llegarán al Perú con las cámaras de Prime Video detrás suyo. Doña Martha, madre de la modelo, ya reveló la fecha exacta del esperado arribo.

Milett Figueroa y los Tinelli en Perú
Milett Figueroa y los Tinelli en Perú (Composición Exitosa)

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/10/2025

Tras la polémica por la supuesta ruptura, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sorprendieron al confirmar que siguen juntos y que aterrizarán en Perú para grabar la segunda temporada del reality de Amazon Prime Video, Los Tinelli. La noticia fue revelada nada menos que por doña Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana.

Milett Figueroa y los Tinelli en Perú

Hace apenas unos días, los titulares en Argentina y Perú hablaban de crisis y ruptura definitiva entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. El conductor argentino había declarado que su romance con la actriz peruana había terminado, lo que desató una ola de comentarios en medios y redes sociales. Pero la historia cambió rotundamente.

Desde Buenos Aires, Milett Figueroa desmintió la versión de una separación definitiva y dejó claro que, como toda pareja, atraviesan discusiones normales.

"Como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada", dijo frente a cámaras en los Premios Martín Fierro. Sus palabras bajaron la tensión, pero la verdadera bomba llegó con la aparición de su madre, doña Martha Valcárcel, en la pantalla peruana.

Doña Martha confirmó en América Hoy que Marcelo Tinelli, Milett Figueroa y toda la familia argentina pisarán suelo limeño este 8 de octubre. "Están llegando el 8 de octubre acá. Toda la familia (Tinelli). ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo quedaste?", dijo, dejando a todos los conductores boquiabiertos.

Mamá de Milett Figueroa en reality

La producción de la segunda temporada de Los Tinelli, que corre a cargo de Amazon Prime Video, ya tiene todo listo para grabar en Perú. Esta será la segunda visita del conductor argentino al país en lo que va del año.

En marzo, Marcelo Tinelli había viajado a Lima para reencontrarse con Milett Figueroa, grabar una publicidad y hasta disfrutar de la gastronomía local, donde se lució comiendo ceviche y compartiendo mesa con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo.

Pero lo que viene ahora tiene un plus mucho más jugoso: la inclusión oficial de doña Martha Valcárcel dentro del reality. Ella misma lo reveló en televisión en vivo.

"Ahora sí puedo dar la primicia: mamá de Milett en la segunda temporada del reality Los Tinelli, contratada por Amazon, la productora más grande", dijo la mamá de Milett Figueroa.

Así, Doña Martha confirmó que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen juntos y llegarán al Perú este 8 de octubre para grabar la segunda temporada de Los Tinelli. La madre de la modelo no solo reveló la fecha exacta del arribo, sino que también anunció su ingreso al reality de Amazon Prime Video.

