Excomandante PNP responsabiliza a Óscar Arriola y Santiváñez por aumento de homicidios: "Tienen parte de culpa"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Cmdte. (R) Francisco Rivadeneyra, en entrevista exclusiva con Exitosa, calificó de "mitómano" al nuevo comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Además, lo responsabilizó a él y Juan José Santiváñez de haber producido "un montón de homicidios".

Francisco Rivadeneyra cuestiona a Arriola y Santiváñez

El actual jefe del estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, negó haber participado en una supuesta reunión con personal de inteligencia y el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a fines de 2024; e incluso, descartó un encubrimiento a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' y conocer al excomandante de la PNP, Francisco Rivadeneyra "ni en pelea de perros".

Es así que durante su intervención en el programa 'Hablemos Claro', el comandante en retiro mostró su indignación de que altas autoridades, no solo Arriola, sino también Santiváñez, en su afán de no quedar pésimamente mal ante la ciudadanía tratan de "matar al mensajero", ya que lo acusan de no haber trabajado operativamente y de cumplir una pena.

Seguidamente, Francisco Rivadeneyra se pronunció por ola de criminalidad, sicariato, inseguridad ciudadana y el incremento de la cifra de homicidios en el país, así como la presencia de organizaciones delictivas en la capital. Según detalló, que estos casos no son recientes y que la información sobre 'El Monstruo', su red, y personas implicadas con él, estaba listo para intervenirlo, pero no fue así por la negativa de altos mandos.

"Él (Óscar Arriola) ataca al mensajero cuando en el fondo del asunto este señor es un mitómano y él tiene parte de la culpa de haberse producido un montón de homicidios, y Santiváñez", expresó de forma tajante.

Excomandante PNP sobre inseguridad ciudadana

No es la primera vez, que el comandante en retiro PNP cuestiona a las autoridades por no tener mano dura e interferir en acciones inmediatas para detener a las bandas criminales que han sembrado el terror en la ciudadanía. Como se recuerda, el 27 de septiembre, Francisco Rivadeneyra lamentó la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

A su juicio, la ausencia de una estrategia integral y sostenida en el tiempo ha permitido que las organizaciones criminales se consoliden y expandan en varios distritos de la capital, especialmente en Lima Norte.

"Estamos en una situación diferenciada y yo no veo planes que sean agresivos. Se hablaba del plan Boluarte, irrisorio, porque no se ha hecho absolutamente nada. Ahora salen a justificarse y tomarse esta captura (de 'El Monstruo') como un éxito dizque de la política de lucha contra el crimen. Es la verdad, lamentable", sentenció.

Es así que durante su entrevista en Exitosa, el Cmdte. (R), Francisco Rivadeneyra, cuestionó duramente la estrategia de seguridad actual y señaló una supuesta falta de liderazgo y coordinación entre las autoridades responsables de enfrentar el crimen organizado. Sostuvo que el comandante general PNP, Óscar Arriola, y el exministro Juan José Santiváñez tienen parte de culpa del incremento de homicidios registrados en los últimos meses en Perú.