Gianmarco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno: "Al final todo lo convierte en salsa"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los seguidores de Gianmarco y Luis Fonsi se sorprendieron luego que ambos músicos aparecieran en las rede sociales compartiendo un momento muy ameno en el que el peruano le enseña a bailar huayno al intérprete boricua.

El cantante peruano Gianmarco ha dado registro en su cuenta oficial de Instagram que se encuentra recorriendo diversos atractivos turísticos de nuestro país acompañado de su pareja Juliana Molina.

De acuerdo a sus publicaciones, entre fotografías y videos para el recuerdo, han mostrado su recorrido por Puno y recientemente Cusco, región en la que coincidió con su amigo y colega Luis Fonsi, quien también estuvo junto a su esposa Águeda López.

Al respecto, el hijo de la reconocida artista peruana Regina Alcóver, compartió con sus seguidores un video en el que se le observa enseñándole al intérprete de 'Despacito' cómo bailar el huayno, un baile típico de la sierra.

En este audiovisual se observa a ambos artistas, sobre un tren andino, llevando una indumentaria térmica por el frío característico de esta zona del territorio nacional. A su vez, se ve cómo Gianmarco le indica a Fonsi realizar el zapateo clásico del huayno, el cantante puertorriqueño hace su mejor esfuerzo de seguir el ritmo, pero al final, entre risas, termina bailando salsa, un género musical de su país.

"Cuando un peruano le quiere enseñar a bailar huayno a un boricua en un tren por los Andes...pero al final todo lo convierte en salsa", fue lo que escribió Gianmarco en la descripción del post, que no demoró en generar varias reacciones por parte de los cibernautas, así como también superando los 44 mil me gusta y 811 comentarios hasta el cierre de esta nota.

Luis Fonsi y su estadía en Peru

El cantante Luis Fonsi se encuentra en nuestro país recorriendo diversas regiones como es el caso de Arequipa, con la cual quedó maravillado a la cual destacó por ser un "lugar que guarda historia en sus paredes y que transmite paz".

Cabe resaltar que, el cantante se encuentra de visita en nuestro país en el marco de sus 25 años de trayectoria musical, cuyo inicio fue en su natal Puerto Rico y desde ahí ha logrado presenatrse en varios escenarios internacionales.

En resumen, Gianmarco y Luis Fonsi compartieron un momento para la posteridad luego que el músico peruano le enseñara a bailar huayno al artista puertorriqueño en medio de un tren en los Andes. El boricua hizo su mejor esfuerzo al ritmo del baile nacional, pero terminó bailando salsa.