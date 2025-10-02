Magaly Medina confirma que no dejará la TV en 2026: "Me iré cuando yo quiera"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina confirmó que no dejará la TV en 2026 y lo hizo con toda la contundencia que la caracteriza. La popular 'Urraca' cerró su programa del 1 de octubre enviando un mensaje directo a quienes especulan sobre su permanencia, dejando claro que seguirá firme al frente de ATV.

Magaly no dejará la TV en 2026

La noche del martes, al despedirse de su fiel audiencia en Magaly TV, La Firme, la periodista de espectáculos se dirigió a quienes dan por hecho su retiro. "Nosotros nos despedimos por hoy, pero no se preocupen, que volvemos mañana, pasado. No me voy de la tele aún. No me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria; aquí estoy todavía", dijo.

El mensaje buscó apagar la ola de rumores que circulaba desde hace días en redes sociales y en ciertos portales de espectáculos, donde se hablaba de un "adiós definitivo". Magaly, fiel a su estilo, dejó claro que no será la presión de terceros la que defina su futuro, sino su propia decisión.

"Si me siento cansada, todos los días del año estoy cansada de todo, más aún del DJ, pero eso no quiere decir que me vaya a largar, me iré cuando yo quiera", comentó, dejando en claro que el agotamiento no es un factor suficiente para abandonar la pantalla.

¿Cómo surgieron los rumores?

El alboroto empezó semanas atrás, cuando en una entrevista con Trome Magaly Medina confesó que todavía no tenía definido si en 2026 continuaría con su programa. En ese momento, reveló lo complicado que resulta mantener a flote un espacio diario sin sentir apoyo real del canal.

"Fue un decir, ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador", señaló en aquella ocasión.

Además, la conductora de espectáculos admitió que el desgaste físico y emocional es notorio, pues la presión de liderar el rating le pasa factura.

"Llevo años pidiendo que mejoren los programas que me anteceden, pero todo queda en promesas. Un solo programa no puede ser el único sostén de un canal. Siento que es demasiada responsabilidad y que la única que se toma en serio la competencia soy yo. Es realmente agotador y mi salud se ha resentido por demasiado estrés".

A pesar de la presión y el evidente cansancio, la conductora dejó en claro que no piensa tomarse una pausa larga. "No lo sé. Ahorita estoy cansada, quiero terminar el año, hay varios proyectos que deseo hacer. Un año sabático no, porque me encanta salir de mi casa, soy una pata de perro y me gusta la adrenalina acompañada", comentó.

Así, Magaly Medina confirmó que no dejará la TV en 2026, despejando las dudas que se habían generado tras sus propias declaraciones en una entrevista pasada. La conductora reafirmó que continuará al frente de su programa y que no piensa darles gusto a quienes celebraban antes de tiempo su supuesta despedida.