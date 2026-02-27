¿Ya es consentido de la familia? Hermanas de Stephanie Cayo asistieron al concierto de Alejandro Sanz

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La presunta relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sigue dando de qué hablar. Recientemente, el español ofreció dos conciertos en Lima y, además de la modelo, estuvieron presentes sus hermanas, Fiorella y Bárbara. Ambas tuvieron acceso especial al espectáculo que Alejandro dio en la capital e incluso colaboraron en el show.

¿Hermanas de Stephanie Cayo aprueban a Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz ofreció dos conciertos en Lima y ambos fueron sold out. En ambas presentaciones estuvo Stephanie Cayo y protagonizaron un romántico momento, ya que se dieron un abrazo frente a los miles de asistentes que acudieron al espectáculo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que las hermanas de la actriz también se hicieron presentes.

Bárbara Cayo fue una de las primeras en compartir su experiencia en el concierto de Alejandro. A través de Instagram publicó videos ingresando al Estadio Nacional, pero no por donde lo hacían los fanáticos, sino por una zona que parecía ser el backstage, para luego mostrarse en primera fila.

Por su lado, Fiorella Cayo hizo un concurso con su escuela de baile en el escenario previo al concierto, y las ganadoras tuvieron el honor de bailar junto a Alejandro Sanz durante el acto principal. Ambas comentaron todo en sus redes sociales y no pudieron dejar de destacar lo cariñoso que se mostró Alejandro con su hermana Stephanie.

Magaly no desaprovechó la oportunidad para comentar sobre la cercanía de las hermanas Cayo con Alejandro. "Como hemos visto, las hermanas estaban ahí. La hermana consigue novio y ellas también detrás del escenario y en primera fila", dijo.

La romántica escena de Alejandro y Stephanie

El cantante español pisó suelo peruano hace unas horas, ya que tiene programado un concierto en Lima en los próximos días en el Estadio Nacional. Durante su primer día en la capital fue visto acudiendo a un conocido restaurante en Miraflores y la prensa le consultó sobre la acogida por parte de sus fans.

"Me siento de maravilla, la verdad. Gran casa", dijo Alejandro con una gran sonrisa. Sin embargo, tras ser consultado por su llegada a Lima, un reportero le preguntó directamente sobre su cercana relación con Stephanie Cayo.

"Vemos que Stephanie es muy amiga tuya, Stephanie Cayo, nuestra compatriota. ¿Qué tal con ella? ¿Cuánto tiempo de amistad con ella?", le consultaron.

Es así que, la visita de Alejandro Sanz a Lima no solo estuvo marcada por el éxito total de sus conciertos, sino también por su cercanía con Stephanie Cayo y su entorno familiar. Mientras tanto, Magaly Medina avivó el debate con sus comentarios sobre la presencia privilegiada de las hermanas Cayo.