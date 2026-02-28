¡Oliver Sonne ya es papá! Futbolista comparte adorables fotos de su primer bebé

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La familia de Oliver Sonne creció este 26 de febrero. El futbolista peruano-danés confirmó que se convirtió en papá y emocionó a sus seguidores al publicar adorables fotos de su primer bebé junto a su novia, Isabella Taulund, en redes sociales.

Oliver Sonne se convirtió en papá

El esperado momento llegó y Oliver Sonne no pudo contener su alegría. A través de su cuenta de Instagram, el jugador peruano-danés mostró tres tiernas imágenes de su primera hija, incluida una en la que aparece Isabella Taulund recostada en la cama de un centro médico, justo después del nacimiento.

En la publicación, el 'Vikingo de los Andes' reveló el nombre y la fecha de nacimiento de la pequeña: "Naomi Isabel Sonne • 26.02.2026" , una dulce declaración que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones por parte de fanáticos y colegas del mundo del fútbol.

Del compromiso al embarazo

La felicidad de Oliver Sonne y Isabella Taulund viene desde hace varios meses. En junio de 2025, el futbolista anunció su compromiso con la danesa, con quien mantiene una relación desde la adolescencia.

Oliver Sonne se compromete con su novia Isabella Taulund

Luego, en octubre del mismo año, Oliver Sonne compartió otra publicación donde anunciaba el embarazo de Isabella Taulund con el mensaje "Nuevo en el equipo", acompañado de un corazón blanco, generando entusiasmo entre sus seguidores y fanáticos.

Oliver Sonne destaca apoyo de su novia

En octubre de 2024, el jugador peruano-danés habló de su relación en el podcast Sin Cassette, destacando el apoyo incondicional de Isabella Taulund durante su adaptación al fútbol peruano.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", señaló Oliver Sonne.

Isabella Taulund, de 25 años, dejó atrás su carrera en Copenhague para acompañarlo en esta nueva etapa, y aunque admitió que la atención mediática le resultaba impactante, siempre ha mostrado su cariño y apoyo hacia el futbolista.

"Tanta gente mirando a mi enamorado... es una locura. No estoy acostumbrada a eso", comentó el futbolista peruano-danés en el podcast.

Con la llegada de Naomi Isabel, Oliver Sonne y Isabella Taulund dan un nuevo paso en su vida familiar. Las adorables fotos compartidas en Instagram muestran la alegría y emoción del futbolista peruano-danés tras convertirse en papá.