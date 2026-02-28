Tini sorprende al revelar que es fan de famosa orquesta peruana y no descarta grabar un tema juntos

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pocos meses de su concierto en Perú, Tini dejó a todos con la boca abierta al revelar que es fan de una famosa orquesta peruana y, para sorpresa de muchos, no descartó grabar un tema juntos, una confesión que rápidamente se volvió viral y encendió la ilusión de sus fans.

Tini confiesa que es fan del Grupo 5

Cada vez falta menos para el concierto de Tini en el Estadio Nacional, y en medio de esa expectativa, la cantante argentina ofreció una entrevista a América TV que terminó dando la vuelta en redes sociales.

Durante su conversación con Jazmín Pinedo, Tini se mostró bastante cercana y relajada al hablar de la música que viene escuchando en los últimos días.

Ahí fue cuando lanzó la frase que sorprendió a todos los peruanos. "Me encanta. Hoy estábamos escuchando música peruana (Grupo 5). Ustedes saben que en Argentina también escuchamos cumbia", señaló la artista.

Semejante revelación no tardó en hacerse viral, y no es para menos siendo parte de un grupo tan emblemático. Para cerrar con broche de oro, confesó que la cumbia es sagrada en su país y que lo que se hace en Perú es, hoy por hoy, lo que más escucha.

¿Tini colaborará con Grupo 5?

El comentario de Tini no quedó solo en una anécdota musical. Durante la misma entrevista, Jazmín Pinedo fue directa y le preguntó si se animaría a grabar una canción con la famosa orquesta peruana.

Lejos de esquivar el tema, la intérprete de 'Miénteme' respondió con total sinceridad y dejó abierta una posibilidad que emocionó a más de un fan.

"Obvio, me encantaría, porque, más allá de eso de la colaboración en sí, hoy en día me sucede mucho conectar con las raíces de las personas, con qué hay detrás del artista o de cada grupo. Va más allá de la colaboración", expresó la argentina.

Destaca feat de María Becerra con Corazón Serrano

La expectativa creció aún más cuando Tini recordó el reciente junte musical de María Becerra con Corazón Serrano, un proyecto que sorprendió a miles de seguidores en el país.

La cantante argentina confesó que quedó encantada con la presentación que realizó su colega junto a Cielo Fernández y Briela Cirilo, lo que demuestra que sigue de cerca lo que viene ocurriendo con la cumbia peruana en el escenario internacional.

Así, Tini sorprendió al confesar que es fan de Grupo 5, la orquesta peruana que hoy suena con fuerza dentro y fuera del país, e incluso reveló que no descarta concretar una colaboración musical juntos, una posibilidad que ya ilusiona a sus fans.