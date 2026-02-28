Isabella Ladera pone fin a especulaciones y revela cuántos meses de embarazo tiene con tierna foto

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El anuncio de Isabella Ladera y Hugo García sobre que se convertirán en padres ha generado todo tipo de reacciones, mientras que algunos comparten su felicidad por esta nueva etapa en su relación, otros han puesto en tela de juicio la paternidad del ex chico reality por el tiempo de gestación que tiene la influencer venezolana.

En tal sentido, fue ella misma quien decidió poner fin a dichas especulaciones a través de una tierna fotografía en sus redes sociales y que también fue compartida por el también modelo peruano.

Isabella Ladera revela cuántos meses de embarazo tiene

En un contexto donde inclusive hay gente que se está burlando del exintegrante de 'Esto es guerra' y asegurando que no sería el padre del bebé, la creadora de contenido recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto donde posa sonriente agarrando su barriga.

Junto a dicha instantánea, la venezolana escribió lo siguiente: "Semana 20 bebé de mi alma". Con esto puso fin al misterio y se deduce que estaría en un poco más de la mitad del proceso de su embarazo, es decir, cerca a los cinco meses.

En tal sentido, vale mencionar que aproximadamente habría concebido a su hijo con Hugo García en octubre de 2025. Hay que recordar que días atrás los cibernautas crearon un trend donde se burlan de él y lo dejan mal parado, sin embargo, lejos de molestarse sumó a dicho viral.

"Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo, pero para hvn Hugo García", se lee en un video que compartió en sus redes sociales en el que aparece practicando surf en Miami junto a Isabella Ladera.

Deslizan el sexo de su futuro bebé

En paralelo la pareja sorprendió a sus seguidores brindando mayores detalles sobre la revelación del sexo de su primer bebé juntos. Semanas atrás, luego de anunciar que se convertiría por segunda vez en madre, Isabella Ladera concedió una entrevista a 'Hola USA' en la que aseguró que desconocía cuántos meses de embarazo tiene.

Días después de ello, Ladera decidió abrir un buzón de preguntas en su Instagram en el que un seguidor le dijo que presentía que su bebé sería una niña. "Así me dicen todos ja ja ja, pero con Mía no me sentí así", respondió la influencer.

A ello se le sumó una publicación donde se observa un pastel de revelación de sexo, pero al estar en blanco y negro no se pudo conocer por lo que aún no se sabe concretamente el sexo del bebé.

Es en este contexto en que Isabella Ladera confirmó que tiene 20 semanas de embarazo tras varios rumores y afirmaciones que ponían en duda la paternidad de Hugo García.