Influencer reveló inesperada noticia de su embarazo a pocas semanas de dar a luz

06/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valery Revello, expareja de Sergio Peña, se encuentra esperando a su primer bebé, fruto de su amor con el surfista Tomás Tudela; sin embargo, la influencer quedó desconcertada por el inesperado momento que vivió durante su cita médica para ver el avance de su embarazo.

Inesperada noticia en el embarazo de Valery Revello

La modelo no dudó en seguir compartiendo las actividades que realiza a diario y mantener informados a sus seguidores en redes sociales sobre cómo se encuentra actualmente tras esperar ansiosa y con alegría la llegada de su primera hija con el tablista Tudela.

Es así como en sus historias, subió un video de la cita médica para ver si a sus 34 semanas de gestación, su bebé se encuentra estable y con buena salud. Valery está sobre una camilla mirando la pantalla donde aparece la ecografía especial 3D que decidió hacerse para poder tener una foto de la carita de su pequeña; pero las cosas no salieron como ella esperaba.

"Les tengo bad news. Fuimos a hacernos esa eco solo para verla en 3D y está mirando hacia atrás, así que nos quedaremos con ganas de verle la carita hasta que nazca. Me moría por enseñarles, pero ni yo sabré jajaja", expresó la influencer.

¿Valery Revello preocupada durante la ecografía?

A pesar de que se enteró de que su embarazo iba bien y sin complicaciones, Revello señaló que no quedó contenta porque no pudo saber cómo era la carita de su bebé, e incluso aseveró "sentirse estafada" porque el doctor no se esforzó por hacer que la pequeña se moviera para conseguir "la mejor toma".

"Igual medio bad porque el doctor que me tocó tampoco se esforzó en querer verla, ni moverla y tomarle foto, así que si quieren ver a su bebé en 3D, vayan con recomendados. (...) Me sentí estafada. Me debería quejar, pero no quise generar problema", agregó en una siguiente historia subida en su cuenta de Instagram.

Valery Revello revela incidente durante su cita médica para ver su embarazo.

Actriz de 'Los Vílchez' revela feliz su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, la actriz e influencer Marisol Benavides, conocida por su papel de 'Sole' en la serie peruana 'Los Vílchez' anunció visiblemente emocionada que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

Con tiernas fotos y un video, la artista reveló que se encuentra con 14 semanas de gestación y que ya tiene conocimiento que pronto tendrá en sus brazos a una linda niña tras un año de haberse casado. Marisol resaltó que es una pequeña que esperaba con ansias y planificación.

De esta manera, un destacado personaje del espectáculo nacional vuelve a sorprender a sus seguidores al anunciar el avance de su embarazo. La influencer peruana, Valery Revello, contó el incómodo momento que vivió durante su cita médica para hacerse una ecografía de su bebé.