Último adiós a 'Yuca': figuras del espectáculo se reúnen en su velorio

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diversos artistas y personalidades del medio artístico nacional acudieron a las instalaciones de la capilla San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de Jesús María, para brindar su apoyo a la familia del comediante Enrique Espejo 'Yuca'. Las honras fúnebres permitieron recordar la extensa trayectoria del humorista en la televisión peruana y rendir un homenaje público a su legado en el entretenimiento.

Asistencia de colegas y muestras de afecto en las honras fúnebres

Durante la jornada de homenaje, integrantes del ambiente artístico como Martín Farfán manifestaron su pesar por la partida del artista y destacaron su carisma ante los medios de comunicación. Asimismo, al recinto religioso se presentó el retirado comediante Lelo Costa para acompañar a los familiares en el velatorio.

La exvedette Monique Pardo también acudió al lugar para expresar sus condolencias y lamentar el fallecimiento del popular comediante. La partida del actor humorístico causó un profundo impacto entre diversos compañeros de trabajo con los que compartió pantalla en diferentes espacios televisivos a lo largo de los años.

Diversos compañeros de producciones como Risas y Salsa y El Wasap de JB manifestaron su dolor ante la noticia. Asimismo, Jorge Benavides confirmó el deceso mediante sus plataformas digitales, resaltando la capacidad natural del humorista para generar empatía y comicidad en el público con su sola presencia en escena

Lelo Costa asistió a la ceremonia fúnebre de Enrique Espejo.

Complicaciones de salud y antecedentes de 'Yuca'

El estado de salud del humorista había registrado un progresivo deterioro en los meses previos a su fallecimiento. Los problemas médicos se agravaron desde la madrugada del 14 de marzo de 2025, fecha en la que fue hallado inconsciente en una vía pública del distrito de Lince tras sufrir una severa caída.

Aquella eventualidad requirió atención médica inmediata debido a la gravedad de las lesiones presentadas en el rostro y el cuerpo. En su momento, el entorno cercano del artista señaló la posibilidad de una agresión física debido al tipo de contusiones registradas durante el incidente en la vía pública.

Velorio de Enrique Espejo 'Yuca'.

En sus últimos días, personas cercanas a su entorno de trabajo expusieron que el comediante atravesaba por un delicado cuadro de salud que le provocaba intensos malestares. La situación médica del artista generó constante preocupación entre sus allegados y seguidores del ámbito del espectáculo.

En ese sentido, el velorio de 'Yuca' se convirtió en un espacio de reunión para la comunidad artística peruana, cuyos integrantes despidieron al comediante y destacaron su trayectoria en la historia de la televisión nacional.