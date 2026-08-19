Angie Jibaja es captada fumando algo extraño con su novio en La Victoria: ambos lucen en pésimo estado

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja vuelve a generar preocupación tras aparecer en unas imágenes difundidas por Magaly TV, la firme. La modelo fue captada de madrugada junto a su novio chileno, Jonathan Pettit, en calles de La Victoria, donde ambos protagonizaron situaciones que llamaron la atención por su evidente mal estado, así como también, porque estaban fumando algo extraño que compraron a través de un motorizado.

Las cámaras del programa registraron primero a la pareja cerca de la plaza Manco Cápac. Luego, Angie y Jonathan abordaron un taxi con dirección a la Vía Expresa. Durante el trayecto, ambos fueron vistos intentando encender en reiteradas ocasiones un cigarro con una sustancia que el programa calificó como extraña, aunque las imágenes no permiten determinar qué estaban fumando.

El lamentable estado de Angie Jibaja

La situación generó mayor preocupación debido al estado en que fueron captados. Angie Jibaja y Jonathan Pettit mostraban una apariencia bastante desmejorada mientras permanecían juntos durante la madrugada. El registro volvió a poner bajo la lupa el comportamiento de la modelo, quien recientemente regresó de Chile y nuevamente aparece involucrada en situaciones polémicas.

Sin embargo, las imágenes no terminaron allí. Al día siguiente, las cámaras volvieron a encontrar a la pareja, esta vez dentro de un restaurante. Angie permaneció algunos minutos en el establecimiento y, en determinado momento, se quedó dormida, mientras su acompañante también lucía visiblemente afectado. Poco después, la modelo fue captada pateando una motocicleta.

Estas escenas se conocen pocos días después de otro incidente protagonizado por Jibaja. La administradora de un hotel la había acusado de agredirla y de no pagar la habitación que ocupaba durante varios días. Posteriormente, Angie negó haberla golpeado, aunque reconoció haber arrojado su teléfono al piso durante el enfrentamiento.

Angie es retirada de podcast

Gianni Cossio fue quien confirmó la salida de la 'chica de los tatuajes' y explicó que su participación en el proyecto siempre estuvo pensada como algo temporal. Según detalló, Angie había llegado a Lima para resolver algunos trámites personales y, mientras esperaba avanzar con esos asuntos, recibió la oportunidad de integrarse al nuevo espacio digital. Además, precisó que el vínculo laboral entre ambos quedó terminado, pese a que mantienen su amistad.

"Yo sigo siendo amigo de ella, ella sigue siendo amiga mía y todo bien. Está bien, pero yo sí me desvinculo de ella, porque ella ya sabe, porque hicimos un pacto y en su momento creo que ella lo contará (...) ella vino por unos papeleos que sigue acá en Perú. Aprovechó para trabajar acá con nosotros. Le di una oportunidad y nada más", indicó en su podcast.

De esta manera, las recientes imágenes difundidas por Magaly TV, la firme vuelven a colocar a Angie Jibaja en el centro de la atención pública. El comportamiento mostrado durante ambas jornadas generó preocupación entre quienes siguen su trayectoria, especialmente por las condiciones en las que fue encontrada junto a su pareja.