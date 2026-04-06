Isabella Ladera sorprendió a Hugo García con fiesta temática por su cumpleaños: "Él quería full chocolate"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera y Hugo García están muy emocionados por la llegada de su bebé. Sin embargo, hicieron una pausa en estas actividades como futuros padres para celebrar el cumpleaños del ex chico reality. La influencer venezolana le preparó una sorpresa al padre de su segunda hija, que incluyó una fiesta temática y la visita de varios amigos.

El cumpleaños de Hugo García

Isabella fue la encargada de compartir todos los detalles de la celebración que le organizó a Hugo. En las imágenes se puede apreciar que la temática elegida fue carreras de autos, al parecer por la afición de Hugo a los motores. Además, ambos se conocieron precisamente en la Fórmula 1.

Según Isabella, a través de sus historias de Instagram, la fiesta fue completamente sorpresa y Hugo no esperaba nada de eso. Además, la torta elegida para la ocasión fue de tres pisos y tenía el logo de Porsche, así como un diseño que simulaba una pista de autos. El sabor elegido fue de chocolate, a petición de Hugo.

El chico reality se mostró muy feliz con el resultado, ya que incluso posó junto a una fotografía en tamaño real de él mismo, utilizando un traje de piloto de autos. A la celebración no solo asistieron amigos que viven en Miami, sino que también viajaron varias personas desde Perú. "Él es muy amado", dijo Isabella.

Cumpleaños de Hugo García

Finalmente, la influencer reveló la buena relación que mantiene Hugo García con su padre. En una imagen, el papá de Isabella aparece cargando a Hugo, demostrando que han congeniado muy bien y que ya están listos para recibir a la bebé que viene en camino, haciendo crecer su familia.

¿A qué se dedica Hugo García en Miami?

Luego de alejarse de la televisión peruana y establecerse en Miami, Hugo García optó por mantenerse cercano a sus seguidores a través de redes sociales. Fue allí donde decidió responder algunas preguntas y contar cómo ha cambiado su rutina tras dejar atrás su etapa en la pantalla chica.

El exintegrante de Esto es guerra explicó que actualmente se dedica principalmente a la creación de contenido digital, actividad que ha ganado gran relevancia en su vida profesional.

"Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo", expresó Hugo García.

La celebración reflejó el gran momento que atraviesan Isabella y Hugo, rodeados de amigos y familia. Entre detalles personalizados y emotivos gestos, ambos demostraron su felicidad, no solo por el cumpleaños, sino también por la próxima llegada de su bebé, consolidando así una nueva etapa en sus vidas.