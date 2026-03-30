¡GRAVÍSIMO! Streamer y chico reality de 'Esto es guerra' son acusados de presunto abuso sexual

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Magaly TV La Firme' continúa realizando sus destapes y esta vez en un adelanto de lo que formará parte de su más reciente edición se dio a conocer que dos figuras mediáticas se encuentran involucrados en un hecho totalmente grave que se revelará en el citado programa televisivo.

Streamer e integrante de 'Esto es guerra'

En el audiovisual publicado en redes sociales se indica que un creador de contenido y un chico reality se encuentran enfrascados en un delicado caso tras denunciados por una presunta violencia sexual. ¿De quiénes se trata?

Y es que en el avance de lo que forma parte de su programación, el espacio televisivo conducido por Magaly Medina se revela que un streamer y un integrante de 'Esto es guerra' son señalados como los protagonistas de este informe que se conocerá en las próximas horas.

"Gravísima acusación. Joven denuncia a streamer y chico reality de 'Esto es guerra' por violencia sexual", se oye expresare a la voz en off del programa de espectáculos.

¿De quiénes se trataría?

Cabe señalar que, si bien es cierto en dicho material queda en misterio la identidad de las personas que serían los acusados, en las redes sociales como es el caso de 'X' ya han surgido una serie de rumores fuertes respecto a la posibilidad de quiénes se trataría.

Así por ejemplo, el usuario identificado como 'Cero Descenso' deslizó que el integrante de 'Esto es guerra' sería Piero Arenas, quien de acuerdo a la exposición de esta versión habría tenido intimidad bajo los efectos del alcohol, hecho que terminpo grabándose en vivo en la plataforma de Discord, generando que toda su comunidad lo visualice.

En tanto, soltó el nombre de Ikari Dota, un streamer que se comunicó con la joven agraviada para poder entregarle las pruebas de filtración de su contenido íntimo debido a que ella no sabía que estaba siendo grabada.

En las redes sociales se expusieron fotografías que evidenciarían este hecho, sin embargo, vale precisar que este hecho aún se encuentra en materia de investigación y en el programa de espectáculos se develará de quiénes se trata.

Cuenta de X que deslizó los nombres de los acusados

Es así como en un adelanto de lo que se mostrará en la edición de Magaly TV La Firme esta noche, se reveló que un streamer y un integrante de 'Esto es guerra' se encuentran involucrados en un caso de violencia sexual.