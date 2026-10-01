Hija de Marcelo Tinelli lanza imagen del Señor de los Milagros y Magaly enfurece: "Bien irrespetuosa"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La segunda temporada de Los Tinelli volvió a poner a la familia de Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta, esta vez por una escena protagonizada por Candelaria y una imagen del Señor de los Milagros. Magaly Medina no dejó pasar el momento y lanzó fuertes cuestionamientos.

Lanzan imagen del Señor de los Milagros

Todo ocurrió durante uno de los nuevos episodios de la segunda temporada de Los Tinelli. En medio de una conversación familiar, Marcelo Tinelli mostró a sus hijas una imagen del Señor de los Milagros.

Según explicó el conductor argentino, la figura religiosa había llegado a sus manos como un regalo de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa.

Candelaria, al no reconocer la representación religiosa, preguntó qué era. Su padre le explicó que se trataba de un santo protector, aunque la joven mostró curiosidad por la imagen y comentó que quería olerla.

Fue entonces cuando hizo referencia a lo que, según aseguró, le habían contado sobre algunas prácticas realizadas en Perú.

"Huelo el santo porque nos dijeron que en Perú usan muchas esencias que aplican en distintas cosas para todo este tema de amarrar, generar cosas en el otro", expresó Candelaria Tinelli.

La situación continuó mientras la imagen pasaba de mano en mano entre algunos integrantes de la familia. Finalmente, la representación del Señor de los Milagros terminó siendo arrojada, escena que luego llamó la atención de Magaly Medina.

Magaly Medina cuestiona a la familia Tinelli

Las imágenes no pasaron desapercibidas para la conductora de televisión, quien expresó su indignación por la manera en que fue tratada la imagen religiosa y por los comentarios realizados durante el episodio.

"Ella seguramente desconoce el fervor que acá le tenemos al Señor de los Milagros y ellos lo tiraron como si fuera un objeto cualquiera, un papel que no sirve. Bien irrespetuosa, de verdad. Sobre todo con una cultura que no conocen", señaló Magaly Medina.

La 'Urraca' también consideró que la familia del conductor argentino debió informarse sobre el significado que tiene esta representación para los peruanos.

Esto, especialmente durante octubre, mes en el que se desarrollan las principales actividades relacionadas con el Señor de los Milagros.

"Una mentalidad realmente bastante provinciana al desconocer un poco. Han venido a Perú, por lo menos a googlear, leer un poco a ver qué es. No dejarse llevar por sus prejuicios tontos", agregó.

Así, la escena de Candelaria Tinelli con la imagen del Señor de los Milagros terminó generando una fuerte reacción de Magaly Medina, quien cuestionó el trato que recibió la figura religiosa y los comentarios realizados por la familia argentina en Los Tinelli.