Doña Peta revela cuánto tiene de embarazo Ana Paula y celebra que su familia crecerá: "4 hijos y 22 nietos"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Doña Peta volvió a referirse a la familia de Paolo Guerrero y sorprendió al compartir nuevos detalles sobre el embarazo de Ana Paula Consorte. La madre del futbolista reveló que la brasileña tendría aproximadamente seis meses de gestación y que espera una niña, cuya llegada incrementará aún más la numerosa familia, ya que tiene más de 20 nietos de sus 4 hijos varones.

Se agranda la familia de doña Peta

Durante una conversación con el programa 'Desvelados', doña Peta contó que se enteró del nuevo embarazo de la brasileña a través de los medios de comunicación. También explicó que tiene conocimiento de que Ana Paula Consorte tendría alrededor de seis meses de embarazo. Además, reveló que el bebé sería una niña, noticia que suma un nuevo capítulo a la familia del delantero, quien junto a la brasileña ya tiene hijos en común.

"(Me enteré de la noticia) por ustedes, por los medios" dijo.

La llegada de la pequeña también significará un nuevo integrante para una familia que continúa creciendo. En ese sentido, doña Peta expresó su felicidad por convertirse nuevamente en abuela y destacó que, con este nacimiento, llegará a tener un total de 22 nietos, algo que considera una bendición para su vida.

"Es una bendición de Dios que me ha mandado tener. Yo he tenido más que cuatro hijos hombres, 22 nietos voy a tener en total", agregó.

Asimismo, la madre de Paolo Guerrero habló sobre la posibilidad de que su hijo y Ana Paula Consorte lleguen al altar. Aunque inicialmente prefirió mantenerse al margen y señaló que se trata de una decisión exclusiva de la pareja, dejó claro que no tendría inconvenientes si ambos deciden casarse.

"El que se quiere casar, se casa, no hay problema (...) Yo no, yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos. Ya no que cada uno", dijo de forma tajante.

Ana Paula embarazada

Ana Paula anuncia su embarazo

Hace unos días, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se convertirán en padres por tercera vez. Así lo ha revelado la influencer brasileña a través de un tierno de video Instagram en el que también aparecen su primera hija y los dos pequeños frutos de su amor con el futbolista.

Este bebé será el tercer hijo o hija, que la también modelo y el jugador de 42 años tendrán en sus casi 4 años de relación que ha tenido una serie de vaivenes incluso al borde de la separación, sin embargo, con esta noticia lo más probable es que se unan mucho más.

En el material audiovisual publicado por Consorte se le observa mostrando a su primer primogénito con el 'Depredador' lo que serían sus ecografías y él reacciona con un tierno: "Yo voy a contar, mi mamá tiene un bebé en la barriga".

De esta manera, doña Peta evitó involucrarse en los planes sentimentales de su hijo, pero mostró una postura abierta ante una eventual boda. Mientras tanto, la familia Guerrero se prepara para recibir a una nueva integrante, cuyo nacimiento ampliará todavía más la numerosa descendencia de la madre del conocido futbolista.