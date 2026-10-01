Sheyla Rojas y el incómodo trato que recibió de amigo de Joaquín Ramírez en Cajamarca

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas llegó a Cajamarca para acompañar a su pareja, Joaquín Ramírez, durante un mitin por su candidatura al Gobierno Regional. Todo parecía marchar con normalidad hasta que un amigo del excongresista tomó el micrófono y protagonizó un incómodo trato hacia la exchica reality.

Sheyla Rojas recibió peculiar comentario

Según las imágenes difundidas por un programa de espectáculos, la presencia de Sheyla Rojas fue bien recibida por los asistentes al evento.

La ex de Sir Winston subió al escenario junto a Joaquín Ramírez y respondió a las muestras de cariño del público cajamarquino con algunos besos y gestos de agradecimiento.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando uno de los integrantes del partido político de Ramírez tomó el micrófono.

El hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, sorprendió al dirigirse a Sheyla Rojas con un comentario que generó incomodidad.

"Soy privilegiado porque voy a entregar un premio a nuestra amiga Sheyla Rojas. Y le voy a entregar la 'cachadita'", expresó el sujeto mientras sostenía un recipiente con una bebida.

La exchica reality quedó sorprendida ante sus palabras y atinó a reírse, aparentemente tomándolo como una broma. Joaquín Ramírez, quien se encontraba a su lado, tampoco mostró incomodidad y se sumó a las risas del momento.

Al notar la reacción que había provocado su comentario, el hombre intentó explicar que la denominada "cachadita" hacía referencia a un trago servido sobre un cachito de toro que tenía entre sus manos.

Acto seguido, le entregó la bebida a Sheyla Rojas, quien decidió tomarla rápidamente ante la algarabía de los presentes.

Pero el asunto no terminó ahí. Luego de verla beber el contenido, el hombre volvió a lanzar un comentario dirigido hacia la influencer: "Se ha notado que lo tomó todo. Es decir, cacha bien".

El episodio generó críticas por la manera en que el integrante del entorno político de Joaquín Ramírez se dirigió a Sheyla durante un evento público.

Joaquín Ramírez habla de Sheyla Rojas

Durante el mismo evento, Joaquín Ramírez también fue consultado por sus declaraciones anteriores sobre Sheyla Rojas.

El excongresista aseguró que sus palabras habían sido tergiversadas y negó haber intentado desconocer el vínculo que mantiene con la influencer.

"Me han tergiversado. Me han cortado, me han cortado. Ella es una persona muy importante para mi vida", señaló Ramírez al ser consultado sobre el tema.

Así, Sheyla Rojas recibió un incómodo trato durante el mitin de Joaquín Ramírez en Cajamarca, luego de que uno de los amigos del candidato realizara comentarios sobre ella frente al público.