Jean Paul ya no quiere andar en ''dimes y diretes'' con Angie Jibaja

El ahora integrante de 'La Gran Orquesta Internacional', Jean Paul Santamaría, optó por no responder a las acusaciones realizadas en su contra por parte de su expareja y madre de sus hijos, Angie Jibaja, debido a que ya no quiere estar en medio de ''dimes y diretes'' con ella.

Por ello, ante las cámaras de ''+Espectáculos'', el modelo y cantante aseguró que por paz mental, preferiría no decirle nada a través de la televisión sino de otra manera.

Santamaría recalcó que solo si existiera la necesidad u obligación de aclarar algún tema con la popular 'chica de los tatuajes', lo hará mediante documentos.

"No me vas a ver a mi nunca hablando de nadie. Si en algún momento me veo en la necesidad u obligación de aclarar algún tema lo voy a hacer por los medios que considere yo más saludables, algún documento, algo que remita y acredite por sí solo en base a una prueba o evidencia", resaltó Jean Paul.