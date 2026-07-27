'Loco' Vargas hace PICANTE broma a Jesús Barco y causa IMPENSADA reacción: "¿El seguro de vida es el '10 de la calle'?"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Manuel 'Loco' Vargas se encuentra en boca de todos luego de protagonizar un jocoso momento al hacerle una 'picante' broma a Jesús Barco durante una reciente entrevista para su canal de YouTube mencionándole a Jefferson Farfán.

Jesús Barco resalta la importancia de su hija en su vida

La actual pareja de Melissa Klug fue el más reciente invitado del programa digital 'La parrilla del Loco', conducido por el exfutbolista de la selección peruana. Allí abordaron diversos temas relacionados al ambiente deportivo así como también los planes familiares del jugador chalaco.

En dicha parte del diálogo, el exmediocampista de Universitario y Sport Boys se refirió acerca de su hija señalando que es su adoración y el motor por el cual busca ser mejor día a día.

"Mi hija es mi adoraciòn, es todo yo cambio todo por mi hija, por estar con ella, parar con mi hija. En algún compromiso veía por la cámara que mi hija estaba llorando y me iba del compromiso para dormir con mi hija", sostuvo.

Tras ello, el exjugador de la Fiorentina de Italia le recomendó que se tiene que "poner las pilas porque la juventud es corta y la vejez larga", dejando en claro que debe priorizar siempre el bienestar de su menor hija.

La broma que le realizó el 'Loco' Vargas a Jesús Barco

Ante la recomendación del 'Loco', la actual pareja de 'La Blanca de Chucuito' reveló que su hija cuenta con dos seguros con la finalidad de que nada le falte.

"He estado haciendo un par de cosas que las sigo teniendo ahí para un futuro. Todo para mi hija. Son las cosas que te dan del seguro de vida o por ahí el seguro de estudios también. Además, mi hija no tiene planeado quedarse acá tampoco en Perú, pero sí, yo tengo dos seguros de vida ahí que esperemos que, bueno, es al final para mi hija, ¿no?, indicó Jesús con mucha inocencia", señaló.

Ello dio pie para que Vargas, fiel a su estilo, le realice una broma pesada mencionándole nada más y nada menos que a la 'Foquita' Farfán, expareja de la madre de su primogénita.

"¿El seguro de vida es el 10 de la calle?", sostuvo Vargas; mientras Barco solo atinó a reírse y responder: "No sabes quién es. ¿Sabes quién es?". Ante ello, el 'Loco' contestó: "No me interesa".

Es así como en una entrevista para su pódcast 'La parrila del Loco', el exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas tuvo como invitado a Jesús Barco a quien le hizo una broma pesada mencionándole a Jefferson Farfán, expareja de la madre de su hija, Melissa Klug.