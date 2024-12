Jefferson Farfán revela 'SECRETO' de Christian Cueva antes de cantar al lado de Pamela Franco

Jefferson Farfán, exfutbolista de la Selección Peruana, dejó a más de uno sorprendido al revelar el 'secreto' de Christian Cueva antes de subirse al escenario tras su reciente debut como cantante al lado de Pamela Franco, de quien confesó públicamente "su amor".

En su última emisión de su podcast 'Enfocados', la popular 'Foquita' y su compañero en la conducción, Roberto Guisazola tuvieron como invitado al jugador André Carrillo para conocer detalles ocultos de su vida privada y deportiva; sin embargo, no pudieron evitar hablar sobre la faceta de Cuevita como cantante.

En ese sentido, Farfán resaltó la buena actitud que tiene Christian Cueva antes de presentarse en los conciertos o shows de la cumbiambera, pero en especial por el curioso hábito que hace previamente.

"Sabes que me gusta del 'Cholo'. Lo que me gusta de 'Cueva' es su actitud. No tiene miedo, siempre muestra personalidad. Pero antes de salir, tiene su 'venenito', su bebida que lo pone en modo 'show'", se le escucha decir a la expareja de Melissa Klug ante las risas de sus acompañantes en el programa.