Mujer EXIGE la contraseña del celular a su novio accidentado: El INSÓLITO caso se volvió viral

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó gran revuelo tras ser vista exigiéndole la contraseña del celular a su novio, quien había sufrido un accidente en moto. El insólito caso se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó el debate.

Mujer exige contraseña del cel a su novio en pleno accidente

Muchas parejas buscan que sus relaciones sigan en marcha sin ningún problema; sin embargo, no todos tienen historias felices debido a inseguridades o indicios de una infidelidad, que quiebran la confianza por completo. Tras ello, una de los partes comienza a dudar sobre el paradero o lo que puede estar diciéndole su "media naranja" sobre cualquier situación, por lo que optan por pedirles las claves de sus cuentas o redes sociales.

Un caso se evidenció en redes sociales. Pues bien, un video que circuló en TikTok y Facebook, se puede apreciar el preciso momento en que varias personas están rodeando a una pareja, mientras que equipos de emergencia tratan de atender a uno de ellos tras sufrir un accidente en motocicleta en plena vía pública.

Pese a que ve que su novio está accidentado en la calle y los paramédicos tratan de atender sus heridas, la mujer no duda en exclamar una frase que ha generado el debate: "No se puede morir sin darme la clave del celular. ¡No me importa!". Todo parecería indicar que la fémina le exigía que su pareja le diga la contraseña de su equipo móvil.

Reacción al video viral en redes sociales

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios. Mientras que algunos usuarios cuestionaban a la mujer por pedirle la contraseña del celular en un momento crítico como el accidente, otros no dudaban en defenderla resaltando que solo trataba de llamar a los familiares para que sepan sobre la condición de su pareja.

"La clave era para desbloquear obvio, para poder llamar a sus familiares, no piensen mal, ay, también ustedes que mal pensados", "ni descansar en paz dejan", "qué tóxica", "sin duda se hizo el desmayado para no darle la clave", "tal vez si para llamar algún familiar, pero no así con esos gritos y para colmo decir no me importa", expresaron algunos usuarios en Facebook.

Es así como una mujer generó controversia luego de que, tras un accidente de su novio, insistiera en que le dé la contraseña de su celular en lugar de preguntar por su estado de salud. La reacción de la fémina se volvió viral y provocó opiniones divididas en redes sociales.