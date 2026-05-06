Magaly Medina arremete contra Laura Spoya tras estar involucrada en escándalos: "Parece una chiquilla malcriada"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de difundirse imágenes de Laura Spoya manejando su auto pese a tener la licencia suspendida, diversos líderes de opinión se han pronunciado ante este cuestionable comportamiento. Por esta razón, Magaly Medina usó su programa de televisión para referirse a uno de los últimos escándalos de la ex reina de belleza

En la emisión del programa de Magaly Medina, el pasado 5 de mayo de este año, la conductora tomó un momento para opinar sobre las últimas acciones evidenciadas por la modelo Laura Spoya. Dentro de sus declaraciones, la popular "Urraca" enfatizó que la ex reina de belleza valore el apoyo de sus seguidores que consumen los contenidos que difunde por redes sociales y streaming.

"Ella no es una mocosa, esto que te da el público, hoy te lo da, te da su cariño, su afecto, su sintonía, pero mañana te lo quitan con la misma facilidad", expresó.

Llamado de atención a nivel nacional

Como parte de las palabras expresadas por la conductora, instó a que toda persona pública que difunde contenidos en redes o en televisión debe mostrar una actitud correcta al estar bajo la vista y opinión de sus seguidores.

"Es grave lo que ella hace, manejar un carro teniendo la licencia suspendida, tu eres una figura pública, si lo hiciera el chico de la esquina, tu vecino que no lo conoce nadie, estamos acostumbrados a eso, la mayoría de los peruanos hace eso, siempre le quieren sacar la vuelta a la ley, pero tú no puedes darte ese lujo", afirmó.

Tras hacer estos comentarios, la líder de opinión dijo que Laura Spoya no estaría comportándose como alguien de acuerdo a su edad que tiene a cargo a dos menores de edad.

"Parece una chiquilla malcriada y no es una adolescente, es una mujer en más de treintas con dos hijos, que siempre que quiere dar lástima dice que ella es la que ve por ellos", comentó.

Apoyo de especialistas en el tema

Luego de dicho descargo por el actuar de Spoya, la conductora Magaly Medina concluyó en que este comportamiento podría ser por la carga y atención mediática que ha estado recibiendo en los últimos meses

"No des lastima y asume las condiciones como una mujer madura. Manejar esto no es fácil para nadie, yo lo he hecho a lo largo de mi carrera en los diferentes momentos del lado de psiquiatras y terapistas.

Finalmente, la recomendación de Magaly Medina hacía Laura Spoya es recibir ayuda de especialistas en salud mental para que pueda llevar un mejor manejo de estas crisis que han hecho que esté involucrada en escándalos.