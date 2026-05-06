Magaly llama MENTIROSA a Alejandra Baigorria por decir que no le importan las fechas especiales con Said Palao

por Tenga 2

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no pudo evitar opinar sobre las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria, quien afirmó que, para ella, las fechas especiales con Said Palao nunca han sido importantes. La periodista llamó mentirosa a la empresaria y demostró que anteriormente ella siempre se ha preocupado por celebrar cada hito importante dentro de su relación y ha estado atenta a las fechas destacadas para hacer algo especial.

Magaly destruye a Alejandra por minimizar aniversario con Said

Hace unos días, Alejandra regresó a Perú de su extenso viaje a China y fue abordada por la prensa de espectáculos, que le preguntó sobre su próximo primer aniversario de bodas con Said Palao. Sin embargo, ella dio una sorprendente respuesta, asegurando que las fechas especiales nunca le han importado.

Esta declaración llamó la atención de Magaly, quien aseguró que esto es completamente falso y, para demostrarlo, mostró una serie de capturas de pantalla donde Alejandra y Said siempre celebraban cumpleaños, aniversarios de novios y hasta Navidad y Año Nuevo como pareja.

"Y yo tendría que festejar un año de haberse casado con su príncipe azul, pero ella dice esto, que me pareció una de las afirmaciones más falsas (...) Qué mentirosa es Alejandra. En cuántas otras cosas no mientes. Cómo vas a mentir en algo que todos te han visto celebrar... A ella siempre le ha gustado celebrar cada aniversario con su pareja", dijo Magaly.

Como prueba de lo que estaba diciendo, Magaly mostró imágenes donde Alejandra celebraba seis meses de relación con Said Palao. También celebraba cada 14 de febrero con tiernas palabras y realizando actividades extremas, como lanzarse en paracaídas o viajar a lugares exóticos.

Alejandra habla sobre las polémicas en su vida

Recientemente, aprovechando su estadía en China, Alejandra se tomó un tiempo para publicar una caja de preguntas donde sus seguidores le dejaron sus inquietudes. Uno de ellos le preguntó expresamente cómo hace para sobrellevar sus problemas personales: "¿De dónde sacas tanta fuerza?".

La 'Gringa de Gamarra' no dudó en responder a la interrogante con una extensa respuesta que da por sentado que es una persona muy resiliente y que está enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Además, hizo énfasis en que llevar una vida saludable ayuda mucho a sobrellevar los problemas que se pueden presentar a lo largo de los años.

"La vida es una... todo pasa. Me aferro a mis sueños, a mis metas... No dejo que nadie me arrebate mis sueños. Todo tiene solución. Hago deporte, me cuido la salud; el verte y sentirte bien también me da fortaleza... Y siempre confío en que Dios tiene algo grande para mí... Me refugio en trabajar mucho... Silencio el ruido exterior", escribió.

Es así que, las declaraciones de Alejandra Baigorria terminaron generando polémica en el mundo del espectáculo, luego de que Magaly Medina expusiera antiguas celebraciones junto a Said Palao. Para la conductora, las imágenes y mensajes compartidos en redes demostrarían que la empresaria siempre le dio gran importancia a las fechas especiales.