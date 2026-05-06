'Chibolo' de Laura Spoya tiene sorprendente reacción al ser consultado sobre si tienen un romance: ¿Qué dijo?

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya continúa dando de qué hablar tras ser captada casi dándole un beso a su chibolo Sebastián Gálvez. Ante ello, un grupo de periodistas abordó al joven para preguntarle directamente qué tipo de relación mantiene con la conductora de 'La Manada', pero él se negó a confirmar o desmentir el supuesto romance, asegurando que solo son amigos.

Chibolo de Laura Spoya no quiere confirmar romance

Laura y Sebastián tienen una historia bastante peculiar, ya que fueron vinculados desde hace unos meses, cuando se filtraron fotografías de ellos abrazados en un restaurante. Sin embargo, ninguno quiso oficializar nada, pero con el paso de las semanas empezaron a salir más imágenes de ellos juntos. Incluso fueron captados abrazados en una piscina durante un viaje a Jamaica.

Tras ello, Laura dijo que no tenía por qué oficializar a nadie y una amiga de Sebastián llamó al programa de Magaly para comunicar que ellos habían dejado de salir. También aseguró que ninguno de los dos tenía intención de formalizar nada, ya que solo estaban tanteando la posibilidad de tener una relación.

El fin de semana fueron captados casi dándose un beso en una conocida discoteca de Miraflores y, tras ello, el equipo de 'Magaly TV La Firme' se encontró con Sebastián y le preguntó directamente sobre la posibilidad de un romance, pero él solo dijo: "Somos amigos".

El reportero volvió a insistir, consultándole esta vez si son amigos con beneficios, pero él lo negó y aseguró que no hay nada que lo pruebe. "Yo no he dicho eso. Somos amigos nada más. La imagen del fin de semana no aclara nada, no dice nada", sentenció.

El ampay de Laura y Sebastián

La noche de ayer, 'Magaly TV, la firme' expuso una foto donde ambos lucen muy cariñosos y a punto de darse un beso. Consultado sobre la imagen, Sebastián dio una respuesta sorprendente, culpando a la inteligencia artificial.

"Sebastián, tenemos una foto tuya del sábado en Kova junto a Laura, en situaciones románticas", le dijo el reportero. "Qué raro, debe ser IA", aseguró el joven. Incluso cuando le comentaron que aparecían casi besándose, respondió: "Imposible".

Aunque las imágenes difundidas alimentaron aún más los rumores de romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez, ninguno de los dos ha querido oficializar una relación. Mientras la conductora guarda silencio, el joven insiste en que solo son amigos, pese a las constantes apariciones juntos en los últimos meses.