Mario Irivarren es captado con misteriosa joven en Paracas: "¿Cuál es la necesidad de esconderla?"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren se ha mantenido en el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas, cuando terminó con Onelia Molina debido a que fue ampayado con un grupo de chicas en un yate en Argentina. Tras ello, se había mantenido alejado de la televisión, pero recientemente volvió a ser captado acompañado de una joven rubia durante un viaje a Paracas, lo cual ha desatado rumores de un posible romance.

¿Mario Irivarren en salidas con misteriosa rubia?

El programa 'QBochinche' presentó imágenes exclusivas del último fin de semana. En ellas se puede ver que Mario y una joven de identidad desconocida estaban en Paracas y, mientras ella compraba comida, él la esperaba a un costado. Sin embargo, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, dio una especie de señal y la joven se escabulló en su auto.

La actitud de la joven rubia llamó la atención del conductor Samuel Suárez. "Él da una orden y la chica sale inmediatamente disparada hacia el carro". Dorita Orbegoso, quien estaba como invitada en el podcast, se cuestionó: "¿Pero cuál es la necesidad de esconderla? ¿Y por qué ahora las chicas aceptan eso?".

Por su lado, Ric La Torre se preguntó el motivo por el que varios chicos reality se van a Paracas los fines de semana, pero aseguró que eso no será impedimento para que la gente los grabe en situaciones cotidianas y se descubra si posiblemente Mario esté entablando un nuevo romance tras terminar con Onelia.

Los comentarios no se hicieron esperar y varias personas indicaron que les sorprende la rapidez con la que Mario estaría hablando de una nueva relación. "A este no le dolió nada que lo dejara Onelia, le hizo perder el tiempo", "Otra víctima", "Onelia ya no se acuerda de este infeliz, pobre hombre, cómo será su vida", se lee en los comentarios.

Onelia se hizo exámenes de ETS tras ruptura

Tras el escándalo y luego de darse unas merecidas vacaciones en la selva peruana, Molina optó por priorizar su bienestar físico y emocional, sometiéndose a un chequeo ginecológico, lo cual fue muy aplaudido por sus seguidores.

Según la competidora de Esto es guerra, acudió a una consulta con un especialista en ginecología para realizarse una evaluación completa, la cual incluye pruebas de ETS. Según dijo, esta decisión responde a su necesidad de priorizar su bienestar y cuidar su salud tras lo ocurrido con Mario.

Es así que, las recientes imágenes de Mario Irivarren junto a una joven rubia han generado una ola de comentarios en redes sociales y alimentado las especulaciones sobre un nuevo romance. Aunque el exchico reality no se ha pronunciado, muchos usuarios cuestionan la rapidez con la que habría pasado página tras su ruptura con Onelia Molina.