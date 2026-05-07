"No se olvide de mi pago": Jefferson Farfán le recuerda a Magaly Medina la deuda tras perder el juicio

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina fue condenada a pagarle la suma de 300,000 soles a Jefferson Farfán, tras perder definitivamente el juicio que él le entabló por violación a la intimidad agravada. Han pasado casi ocho meses y, al parecer, este pago aún no se concreta, ya que el exfutbolista le recordó a la periodista que la deuda está pendiente y exigió que se efectúe lo antes posible.

Jefferson Farfán le recuerda su deuda a Magaly

Magaly y Jefferson Farfán estuvieron en un juicio durante poco más de un año y, tras pasar por varias instancias, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema falló a favor del exfutbolista, obligando a la conductora a pagarle una reparación civil de 300,000 soles, además de cumplir 138 jornadas de servicio comunitario.

Magaly ha protestado en más de una oportunidad por la decisión que tomó la justicia peruana en su contra. Sin embargo, eso no ha impedido que Jefferson Farfán le recuerde, casi ocho meses después, que aún no le paga la cuantiosa suma de dinero que dictaminó la Corte Suprema. A través de sus historias, envió el siguiente mensaje:

"Señora Magaly Medina, no se olvide de mi pago, por favor", escribió el exjugador de Alianza Lima. Además, agregó una canción que hablaba sobre el tema. "Págame mi plata, que la necesito urgente", dice la melodía de fondo.

Jefferson Farfán le exige pago a Magaly

Recordemos que Magaly Medina fue demandada por Farfán luego de exponer imágenes donde él estaba disfrutando de una fiesta privada en su departamento, junto a su entonces novia Yahaira Plasencia. La conductora ha expresado en más de una oportunidad que la demanda no tiene justificación, ya que las imágenes fueron grabadas desde fuera del departamento y, según ella, todos tenían acceso a esa vista.

El polémico juicio de Farfán a Magaly

En julio del 2024, la jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida a 138 jornadas de servicio comunitario, y al pago de una reparación civil de 500 mil soles. Asimismo, fue condenado su productor Patrick Llamo a 2 años de prisión convertida a 104 jornadas de servicio comunitario y al pago de la reparación civil.

En una segunda instancia, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó el fallo, sin embargo, redujo el monto de reparación a 300 mil soles. Ante esta sentencia la conductora y su productor interpusieron un recurso de nulidad en noviembre del 2024, llevando el caso a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que ha decidido declarar nulo e inadmisible ese recurso, de acuerdo a la resolución que obtuvo Infobae.

De esta manera, queda firme el fallo que ordena a Magaly Medina y su productor Patrick Llamo a hacer servicio comunitario y desembolsar el pago de 300 mil soles a favor de Farfán. De no cumplir el servicio a la comunidad, se revocará la conversión de la Pena y será ingresada a un penal durante el tiempo indicado. Mientras que, si no cumple con la reparación civil, el exjugador podría requerir al Poder Judicial que embargue sus bienes.

A casi ocho meses del fallo definitivo de la Corte Suprema, Jefferson Farfán dejó en claro que sigue esperando el pago impuesto a Magaly Medina. Mientras la conductora continúa cuestionando la sentencia, el exfutbolista decidió recordarle públicamente que la deuda aún permanece pendiente y exige que se cumpla cuanto antes.