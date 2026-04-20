Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug NO tiene ESCÁNDALOS en televisión: "Su imagen es correcta"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón en 'La Granja VIP' aseguró que Melissa Klug no tiene escándalos en televisión, por lo cual, se puso contenta con su salida del reality show, alegando que no deseaba que se exponga de "mala manera porque tiene una imagen correcta".

Samahara Lobatón sobre Melissa Klug en 'La Granja VIP'

Mientras la tensión entre Diego Chávarry y Gabriela Herrera se intensifica en 'La Granja VIP', Samahara Lobatón sorprende con inesperada confesión en pleno programa. Pues bien, la joven influencer no dudó en abrir su corazón durante una reunión con el team 'Las Víboras'.

La expareja de Bryan Torres se pronunció sobre la salida de su madre Melissa Klug del show, asegurando que estaba contento con ello porque así podría estar más tiempo con sus pequeños y además, consideraba que quizás la 'Blanca de Chucuito' estaría triste porque no estaba cerca de Jesús Barco.

Además, indicó que su alegría de saber que su madre ya no sigue en 'La Granja VIP' es porque considera que así no mancharía su imagen pública, evitando verse involucrada en polémicas a lo largo del programa. Samahara también precisó que la empresaria cuenta con una amplia trayectoria pero lejos de los escándalos en televisión.

"No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality", indicó ante las cámaras.

Samahara aliviada por salida de Melissa Klug del reality

Samahara Lobatón también agregó que sentía un alivio por saber que Melissa Klug ya está en su casa "feliz con su familia", mientras ella permanece en el espacio de convivencia, que en los últimos días ha generado desconcierto entre los seguidores por inesperadas revelaciones de los participantes.

Samahara Lobatón ya no quiere estar en 'La Granja VIP'

Otra escena que sorprendió en 'La Granja VIP' fue cuando Samahara Lobatón no pudo más y 'explotó' por no poder estar cerca de sus hijos. La joven influencer aseguró estar cansada de estar encerrada por el premio de S/100 mil, alegando que ese dinero podría hacerlo dentro o fuera.

"Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero", indicó tras confesar que sus niños son cuidados por su hermana menor y los extraña, en especial, al menor de ellos, a quien dio a luz hace solo seis meses.

En medio de las confesiones en 'La Granja VIP', Samahara Lobatón indicó que Melissa Klug no tiene escándalos en televisión, por lo que se alegraba de que no siga más en el reality porque así no mancharía su imagen correcta.