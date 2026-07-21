Conmoción en Hollywood: Joven actriz de la saga 'Godzilla vs. Kong' fallece en trágico accidente automovilístico

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una gran conmoción embarga al mundo de Hollywood tras conocer que una joven actriz que trabajó en la salga 'Godzilla vs. kong' falleció en un trágico accidente automovilístico causando gran tristeza en sus familiares, amistades y colegas.

Muere actriz de 'Godzilla vs. Kong': ¿Qué sucedió?

La industria del entretenimiento llora la partida de la intérprete escénica Kaylee Hottle, a los 19 años, quien conquistó al público con su interpretación de Jia, niña que se comunicaba con Kong mediante lenguaje de señas en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla y Kong: El nuevo imperio (2024).

La artista perdió la vida este martes, 21 de julio, como consecuencia de un accidente automovilístico en Maryland, esta noticia fue confirmada por su padre, Josh Hottle al reconocido portal especializado TMZ en el que se precisa que el lamentable suceso ocurrió durante la madrugada.

De acuerdo con su testimonio, recibió una llamada por parte de las autoridades mientras se encontraba en Texas en la que le informaron que su primogénita habría sido víctima de un grave siniestro.

Poco después, el señor volvió a ser contactado nuevamente para informarle que el corazón de Kaylee se había detenido cuando estaba siendo trasladada al hospital cofnrmándose así su sensible deceso.

De igual manera, compartió lo suscitado mediante una transmisión en vivo realizada en Facebook con lengua de señas americana la cual duró 23 minutos. Allí indicó que tuvo que viajar para reclamar el cuerpo de su hija.

Cabe señalar que, la noticia golpeó especialmente porque Hottle era una de las jóvenes actrices sordas con mayor visibilidad en Hollywood. Venía de una familia completamente sorda, por lo que dominaba el American Sign Language (ASL) y había sido reconocida por ampliar la representación de la comunidad sorda en el cine comercial.

TMZ informa sobre la muerte de Kaylee Hottle

¿Quién era Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle nació en el seno de una familia con cuatro generaciones de personas sordas y desde pequeña se desenvolvió en la actuación y la publicidad participando en comerciales.

Su gran oportunidad llegó en 2021 cuando personificó a Jia en en Godzilla vs. Kong, una niña de la tribu Iwi que termina por desarrollar un vínculo con Kong. Su actuación fue ampliamente reconocida por ofrecer una representación auténtica de la comunidad sorda. En 20254 retomó el personaje de Jia para la entrega Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

Este martes, 21 de julio, el mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la joven actriz de 19 años, Kaylee Hottle a causa de un grave accidente automovilístico en Maryland. Esta noticia fue confirmada por su padre en declaraciones al medio TMZ y revelada en una transmisión en vivo.