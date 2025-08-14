Tilsa Lozano preocupa a seguidores tras ser operada de emergencia: "Estaba aterrada"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano tuvo que ser operada de emergencia, lo cual, generó preocupación entre sus seguidores. La exvengadora reapareció en televisión para revelar la razón de su delicado estado de salud, que la alejó temporalmente de la conducción del programa 'La Noche Habla'.

Tilsa Lozano operada de emergencia

La exesposa de Jackson Mora se mantuvo ausente en el programa 'La Noche Habla' desde el día lunes. Esta situación generó incertidumbre entre sus fanáticos, quienes al no saber qué pasaba con Tilsa, decidieron acudir a sus redes sociales donde tuvieron más detalle sobre su situación.

Pues bien, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano se mostraba delicada de salud y mencionó que se había operado. Incluso, se la podía apreciar recostada en la camilla para recibir atención médica.

En ese marco y tras varios días alejada de la televisión, la exmodelo reapareció y, mediante una videollamada, decidió confesar la razón de su delicada intervención que habría durado aproximadamente tres horas (dos de los cuales fue de raspado). Con un semblante decaído, la exvengadora explicó que la operación fue por una capsuleptomía, tras sufrir una contractura capsular en la mama izquierda.

"Tenía muchísimo dolor... La mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, estaba alta. La operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspado y limpieza para sacar todo lo malito", indicó en un inicio, a sus compañeros de conducción.

Tilsa Lozano explica el motivo de su delicado estado de salud.

Tilsa Lozano reaparece tras delicada operación

Seguidamente, relató que el doctor, Gino Llosa, a cargo de su operación, es personal de confianza. Asimismo, Tilsa resaltó que la prótesis que tenía debía cambiarse cada 10 años, pero ella se la dejó 18 años, por lo cual, tuvo que adelantar la operación por repercusiones en su mama izquierda.

Pues bien, tuvo que cancelar un viaje al Cusco porque el médico le indicó que "ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba". Tilsa no pudo evitar confesar que tuvo mucho miedo antes de entrar al quirófano, especialmente por si algo malo pasaba durante la intervención y no saber qué iba a ser de sus hijos.

"La verdad estaba aterrada... creo que cuando uno se vuelve mamá, el miedo es diferente. Era una anestesia general y me moría de miedo en realidad por mis hijos. Era como un miedo más a si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis bebitos? Estuve bastante aislada estos últimos días", dijo.

Finalmente, la ex de Mora detalló que la operación fue exitosa y ya se encuentra estable en su vivienda, recibiendo los cuidados necesarios para mejorar pronto y volver al set del programa.

De esta manera, la exmodelo Tilsa Lozano reapareció en televisión para dar a conocer detalles de la delicada operación a la que se sometió por no cambiar las prótesis en las mamas.