Patricio Suárez Vértiz cuenta en 'EVDLV' cómo venció su adicción a la cocaína: "Me encontraron casi en coma"

En una conmovedora entrevista en 'El valor de la verdad', Patricio Suárez Vértiz, hermano de Pedro Suárez Vértiz, compartió una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra la adicción a la cocaína.

El rockero peruano relató sin filtros cómo la droga lo atrapó y cómo, al ver que su vida estaba en peligro, tomó la difícil decisión de superar su adicción y dejarla para siempre. "Cuando algo es rico de algo que a la larga te hace daño, ya estás jodido", expresó.

Suárez Vértiz confesó que en su tiempo de adicción, la droga le daba una falsa sensación de grandeza: "Podía convencer a quien sea. El que te diga que la droga es mala, no, la droga es rica, te sientes Dios, diabólico, poderoso, todo lo puedes"

No obstante, lo que comenzó como una falsa sensación de poder se convirtió en una pesadilla. Patricio Suárez Vértiz recordó que perdió totalmente el control de su vida hasta el punto de ser encontrado en una condición grave en el parque Kennedy de Miraflores.

El rockero peruano recordó que, tras ser hallado tirado en el suelo del parque Kennedy de Miraflores, lo llevó a buscar ayuda en un centro de rehabilitación.

"Yo estaba duro, sentía como si se me movieran los dientes. Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me llevaron a la casa Arturo y me cuidaron hasta que desperté". Asimismo, agregó: "Ahí lo dejé, nunca más. La dejé de golpe y me vino una depresión horrorosa"