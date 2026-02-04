Estados Unidos designa al Perú como Aliado Importando No-OTAN

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Estados Unidos oficializó la designación para Gobierno del Perú como Aliado Importante No-OTAN, lo que fortalece la cooperación en defensa, seguridad y tecnología.

Perú con beneficios especiales

A través de la publicación de la Determinación Presidencial N° 2026-04, del 14 de enero del 2026, el presidente Donald Trump designó al Perú como "un Aliado Principal no perteneciente a la OTAN de los Estados Unidos para los fines de la Ley y la Ley de Control de Exportación de Armas".

Días mas tarde, el documento fue incorporado al Registro Federal, el diario oficial del gobierno de Estados Unidos, lo que completó el proceso legal interno y activó los efectos de la designación.

Con la designación, el Perú se suma a Argentina y Colombia como los únicos países de América Latina que tienen este estatus, lo que implica un reconocimiento de alianza de nuestro país con el gobierno estadounidense.

¿Qué significa el reconocimiento?

El estatus de Aliado Principal No Miembro de la OTAN, conocido también como Major Non-NATO Ally, es una figura creada por Estados Unidos para reconocer a países con los que mantiene una relación estratégica sólida, especialmente en áreas vinculadas a la seguridad y la defensa.

El reconocimiento no convierte al Perú en miembro de la OTAN, ni establece obligaciones automáticas de defensa colectiva. Sin embargo, si otorga ventajas dentro del marco legal, pues permite una cooperación más profunda y preferencial en comparación con otros socios que no cuentan con esta categoría.

La designación permite al Perú acceder con mayor facilidad a equipamiento militar, programas de entrenamiento y ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Además, abre la puerta a proyectos compartidos de investigación y desarrollo en materia de defensa, así como a procesos más ágiles para la transferencia de tecnología militar.

Como aliado extra OTAN, el Perú se posiciona mejor para participar en programas de financiamiento militar estadounidense, incluyendo préstamos, compras bajo condiciones preferenciales y acuerdos de cooperación industrial vinculados a la defensa. El estatus también contempla la posibilidad de que Estados Unidos mantenga reservas de material militar en territorio peruano, lo que refleja un nivel elevado de confianza estratégica.

Pese a este estatus, no obliga a Estados Unidos a defender militarmente al Perú en caso de un conflicto armado. Tampoco compromete al Estado peruano a participar en operaciones militares de la OTAN o de Estados Unidos.

