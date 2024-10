Jota Benz IMPACTA con gran confesión y pide ayuda a sus seguidores ¿Qué le pasó?

Jota Benz decidió compartir con sus seguidores la preocupante situación que vive y realizarles un peculiar pedido, que generó la alarma en la farándula nacional tras su reciente ausencia en redes sociales.

El exchico reality se encuentra emocionado por la llegada de su primer hijo, fruto de su amor con Angie Arizaga, pero desafortunadamente, desde hace una semana atraviesa un momento agobiante. Es así como a través de un video, Jota decidió contarlo todo.

Completamente fastidiado y furioso, la pareja de la popular 'Negrita' contó que había sido víctima de un ataque cibernético y por ello su cuenta de Instagram había sido hackeada.

"Siempre decimos 'no creo que nos pase' y pasó. Me tumbaron la cuenta de Instagram, no quiero entrar mucho en detalle. No se imaginan lo que he renegado en los últimos cinco o seis días... Tanto que cuido la cuenta", se escucha en el clip subido en la cuenta de su hermano Gino Assereto.