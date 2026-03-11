Joven que fue ampayada besando a Carlos Alcántara rompe su silencio y revela qué relación tienen

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La semana pasada, una joven fue ampayada con Carlos Alcántara, en medio de la difusión de que el actor peruano habría puesto punto final a su matrimonio con Jossie Lindley. Ello causó furor en su momento y recientemente, la fémina rompió su silencio para revelar qué relación tienen ambos.

Joven que fue ampayada con Carlos Alcántara rompe su silencio

El último martes en el programa 'Magaly TV La Firme', se dio a conocer que la mujer corresponde al nombre de Indira Orbegozo, quien es cantante de salsa y tiene 27 años. Ella conversó en exclusiva con el espacio televisivo en el que reveló como conoció al popular 'Cachín'.

"Nos conocimos por Instagram, nos contactamos allí y de ahí conversamos por WhatsApp y me invitó a cenar y bueno, tampoco tengo nada que ocultar pues ¿no?. De hecho esa fue la primera vez que yo lo he visto, cuando nos han ampayado. Él me abraza y ahí fue donde nos fuimos, pero no es que hayamos salido agarrados de la mano", señaló.

En tal sentido, dejó en claro que se encuentra soltera al igual que el actual jurado de 'Yo Soy' por lo que aseguró "de repente nos van a ver", aunque subrayó que solo son "amigos".

Sin embargo, en las imágenes difundidas días atrás se les observa a ambos muy cercanos disfrutando de una velada nocturna y cariñosos mientras se abrazan y se besan.

Joven revela si es que le gusta o no Carlos Alcántara

El reportero del programa que se comunicó con la intérprete de salsa le consultó si es que le gusta el recordado 'Machín' del fenecido programa 'Pataclaun' y su respuesta fue clara afirmando que lo admira desde pequeña.

"Es una persona que yo admiro, que veo desde niñita. Imagínate ¿no? tiene una trayectoria profesional muy buena, pero no es que haya una relación", manifestó Indira Orbegozo.

Respecto al chip de la juventud que se ha colocado 'Cachín' Alcántara, la joven artista manifestó que ella siente que él es "un niño en el cuerpo de un adulto". "Como que a un viejito no lo veo así, lo siento super joven, lleno de vida con muchas cosas en su mente", añadió.

Como vemos, Indira Orbegozo, joven que fue ampayada besando al actor peruano Carlos Alcántara rompió su silencio y reveló qué relación tienen. Aclaró que solo son amigos y que es probable de que se les vuelva a ver juntos debido a que ambos son solteros.