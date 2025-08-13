Poder Judicial ordena indemnización a Monique Pardo por accidente en programa de TV

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de cuatro años, el Poder Judicial declaró fundada la demanda que Monique Pardo presentó contra una productora televisiva y una casa televisora nacional. El proceso judicial se originó por el accidente que sufrió la exvedette en 2021 durante su participación en el programa El Artista del Año.

Fallo a favor

El fallo determinó que las demandadas actuaron con negligencia en contra de "La Doctora Caramelo". En consecuencia, se ordenó el pago de S/ 287,76 por gastos médicos y S/ 30.000 por daño moral hacia Monique Pardo, quien resultó gravemente afectada tras una caída en plena presentación en el set del programa.

El incidente ocurrió cuando Pardo realizaba una coreografía en vivo. Según relató en su momento, la caída le ocasionó problemas de salud que requirieron atención médica urgente y que le impidieron continuar con su rutina laboral de manera inmediata. El proceso legal se extendió durante años, marcado por declaraciones públicas, intentos de conciliación y una lucha que la artista describió como "desgastante y dolorosa".

Nuevas presentaciones

Monique Pardo cuenta que luego del accidente que ella sufrió en el 2021 le costó reincorporarse tanto emocional, física y laboralmente. Indicó que a ella le dieron la espalda luego de aquel suceso, sin embargo gracias a un negocio que anteriormente ella inauguró.

"Muchos me ignoraron, me dieron la espalda, me abandonaron, me ignoraron. Pero la emolientería que yo inauguré hace mucho tiempo me dio la oportunidad, me devolvió al escenario", señaló la exvedette

Actualmente, Pardo ha retomado algunas presentaciones públicas y asegura que continuará trabajando mientras su salud se lo permita. También expresó su deseo de que su caso sirva como ejemplo para que los programas televisivos prioricen la seguridad de sus artistas.

"Yo llegué un día de sorpresa y la gente enloqueció de gritos, de alegría de abrazos conmigo. Desde ese día ellos me dieron la oportunidad de ganarme un pan. No me pagan grandes fortunas, quizá mi sueldo sea muy pequeño pero me ayuda"

Su conexión con el público se ha convertido en el motor que la impulsa a seguir. Cada presentación representa un reencuentro emocional, una confirmación de que su trayectoria sigue vigente y que su presencia continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva.

Con este fallo, Monique Pardo cierra un capítulo judicial que marcó un antes y un después en su carrera. La artista, símbolo de resiliencia, afirma que más allá de la compensación económica, su mayor victoria es haber defendido su dignidad y recibir el respaldo de un Poder Judicial que reconoció la negligencia en su contra.