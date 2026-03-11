Actriz sufre aparatoso accidente tras intentar truco viral de redes sociales

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Casi termina en tragedia! Una reconocida actriz sufrió un fuerte accidente por intentar un reto viral en redes sociales con una torta de cumpleaños. Conoce todos los detalles del incidente y cuál es su estado de salud.

Actriz intenta reto viral y se accidenta

Lo que empezó como un video para redes sociales terminó en el hospital. De acuerdo a los primeros reportes, una actriz china conocida como Wang Tianyu intentó recrear un inofensivo truco de cumpleaños que se volvió viral en redes sin imaginar que protagonizaría un grave accidente.

La joven artista consideró el acto como una práctica segura y no dudó en prender las velas de cumpleaños de una torta, pero el popular reto se salió de control cuando comenzó a producirse una llamarada similar al de un "lanzallamas" convirtiendo el momento festivo en una emergencia médica.

"Todos en línea dijeron que se veía bien, así que pensé que era seguro hacerlo", explicó la actriz tras el accidente. "Busqué videos de 'cumpleaños con fuego' y todos los resultados parecían geniales y atmosféricos, sin advertencias ni informes de lesiones", agregó a medios internacionales como The Sun.

Accidente por video viral en redes

Según se reveló, en el video grabado por sus amigos, se ve a la actriz Tianyu de 26 años de edad sonriendo apenas unos segundos antes del desastre. Sosteniendo el pastel ardiente en alto, abriendo una pequeña botella de líquido inflamable y tomar un trago para luego rociarlo sobre su pastel, desatando el caos.

Lamentablemente, el accidente provocó heridas en algunas partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital y recibir atención médica especializada.

La salud de la actriz que debutó en la película 'La Sirena' (The Mermaid) de Stephen Chow se mantiene estable, según dio a conocer por imágenes en sus redes sociales.

"Todavía estoy recuperándome", sostuvo y reveló que la terrible experiencia también le había quemado las pestañas, pero no dejó ningún daño en sus cuerdas vocales.

Actriz sufre accidente al realizar un truco viral.

El incidente, que ya suma miles de reacciones en TikTok e Instagram, ha encendido las alarmas sobre el peligro de estos desafíos. Según los primeros reportes, la actriz china Tianyu de 'The Mermaid' se encuentra estable bajo observación médica, aconsejando tomar precauciones y no dejarse llevar por los retos virales para ganar mayor popularidad.