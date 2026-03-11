Paolo Guerrero lanza contundente mensaje tras ruptura con Ana Paula: "Si confías demasiado, te engañarán"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que hace aproximadamente una semana Ana Paula Consorte anunció que la relación entre ambos había llegado a su fin. Desde entonces, el futbolista no había hecho ningún comunicado o pronunciamiento al respecto, pero una de sus últimas publicaciones llamó la atención por presuntamente ser una indirecta hacia su expareja.

Paolo Guerrero rompe su silencio tras ruptura sentimental

El 'Depredador' no es muy activo en redes sociales y siempre ha mantenido una actitud de bajo perfil respecto a su vida personal. Sin embargo, ahora que está atravesando una separación, muchas personas están atentas a sus redes sociales para ver si se pronuncia al respecto.

En una de sus últimas publicaciones en historias, el delantero peruano llamó la atención al compartir un reel donde se hace una profunda reflexión sobre la importancia de darse a respetar en las relaciones interpersonales.

"Si eres demasiado bueno, te usarán. Si eres demasiado fuerte, te pondrán a prueba. Si eres demasiado amable, se aprovecharán de ti. Si estás siempre disponible, olvidarán tu valor. Si eres honesto, incomodarás. Si confías demasiado, te engañarán", se escucha decir en el reel.

Paolo Guerrero habría lanzado indirecta a Ana Paula Consorte

Aunque Paolo Guerrero no ha hecho un pronunciamiento oficial respecto a su ruptura con Ana Paula, la publicación generó mucho revuelo, especialmente porque habla sobre traición y falta de valores por parte de una persona cercana.

¿Qué dijo Ana Paula sobre su separación?

'Magaly TV La Firme' encontró a la brasileña saliendo de su departamento rumbo al gimnasio. Magaly resaltó que, después de su separación, Ana Paula se ha mostrado muy activa deportivamente y hasta estaría pensando en trabajar como entrenadora.

Las cámaras se acercaron a la madre de los hijos de Paolo Guerrero y la reportera le preguntó directamente sobre su reciente separación. También le consultó el motivo por el que terminaron e incluso sobre una posible infidelidad por parte del futbolista.

"¿Ana Paula, una vez terminaste con Paolo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Paolo? Cuéntanos. ¿Ahora sí es definitivo? Porque son varias veces que han terminado. ¿Cómo está la relación con su familia? ¿Ha sacado los pies del plato? ¿Algún tipo de infidelidad? ¿Piensas viajar a Brasil ahora?", le consultó la reportera mientras Ana Paula caminaba junto a una amiga.

Es así que, hasta el momento, Paolo Guerrero ha optado por mantener silencio sobre el final de su relación con Ana Paula Consorte. Sin embargo, el mensaje que compartió en sus redes sociales despertó diversas interpretaciones entre sus seguidores, quienes consideran que podría reflejar el difícil momento personal que estaría atravesando.