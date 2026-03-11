Fiorella Retiz reveló EN VIVO que expresidente José Jerí LE DIO LIKE a su publicación: "Se pasó, está al acecho"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El expresidente José Jerí se encuentra nuevamente en la esfera mediática luego de que la periodista Fiorella Retiz dejó al descubierto tras mostrar, en una transmisión en vivo, que le dio like a una reciente publicación en sus redes sociales.

José Jerí dio like a publicación de Fiorella Retiz

La joven comunicadora se encontraba en plena transmisión en vivo del programa de YouTube 'Con calle y cancha', ayer martes 10 de marzo, junto a Bruno Cavassa y Paul Pérez dialogando sobre el acontecer futbolístico nacional precisamente sobre el triunfo de Alianza Lima por 3 a 1 ante Melgar y la posible llegada de Bryan Reyna a la 'U'.

De pronto, Fiorella Retiz decidió interrumpir la conversación para revelar algo que causó sorpresa en ella y sus compañeros del espacio digital, pero a su vez un ambiente de carcajadas por la persona que estaba involucrada.

Resulta que, el exmandatario de transición, José Jerí Oré, reaccionó a un reciente video de la mujer de prensa que fue publicado en TikTok. Entre las figuras que le habían dado like se encontraba el ahora congresista de la República, ello asombró a la también influencer.

"Oye se pasó. Me acaba de dar like José Jerí", expresó la periodista. Ante ello, su colega Paul Pérez le solicitó que lo mostrara en vivo. Y acto seguido, la joven mostró su celular evidenciando que era el mismo exinquilino de Palacio de Gobierno quien le dio me gusta a un audiovisual suyo.

En tal sentido, tras lo realizado por Jerí Oré, Fiorella Retiz deslizó con una sonrisa la posibilidad de poder trabajar en el Congreso. "No mentira, es jo**. Es que acabo de ver y me sorprendí (...) está al acecho", añadió la creadora de contenido.

¡TREMENDO! 😳😳😳 Fiorella Retiz reacciona en vivo al like de José Jeri. ¡LO DEJÓ AL DESCUBIERTO! 😬 pic.twitter.com/HkTSXl75yP — Con Calle y Cancha (@concalleycancha) March 10, 2026

José Jerí y su vínculo con las mujeres

El expresidente de la República no ha estado exento de estar en el ojo del huracán debido a diversos cuestionamientos en relación con mujeres. Recordemos que fue vacado, además de sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos, porque sostuvo encuentros en Palacio de Gobierno con féminas que, luego fueron contratadas por el Estado.

A ello se le suma que, previo a asumir la presidencia del Perú salió a la luz una serie de cuestionables tuits, los cuales fueron catalogados como "subidos de tono" en su momento.

"Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard", "La salchipapa no está tan apetecible como las comensales", se puede leer en sus post de José Jerí que datan de los años 2011 y 2012.

