Joven paga doble pasaje para ocupar dos asientos en bus y fue regañado por no ceder el lugar

Lo que parecía un viaje normal en transporte público terminó en un debate acalorado y lleno de tensión entre los pasajeros. En México, un joven pagó doble pasaje para quedarse con dos asientos cómodos, pero su decisión de no ceder uno generó la reacción inmediata y airada de quienes viajaban con él.

Polémica por pagar doble pasaje

Todo comenzó cuando un pasajero abordó la Línea 12 del Trolebús con su mochila y, al tomar asiento, argumentó que había comprado un boleto extra para reservar espacio.

Según él, esto le daba derecho a mantener su mochila junto a él, ocupando un asiento completo. La decisión causó inmediato malestar entre los usuarios, quienes cuestionaron la actitud del joven y le recordaron que el transporte público es un espacio colectivo.

Entre los reproches, una pasajera le dijo con tono irónico: "Ya bájate, te doy sus siete pesos", generando aplausos y risas entre otros pasajeros.

Mientras tanto, otra persona le reprochó: "Si tan pudiente hubieras pagado un taxi", a lo que el joven respondió que no se trataba de su poder adquisitivo, sino de una indicación previa a la conductora de que pagaría doble pasaje.

Esta persona pagó pasaje doble en el #Trolebús de #CDMX para poner su mochila e ir más cómodos. Se negó a ceder el asiento cuando usuarios lo enfrentaron... ¿Quien tiene la razón?

📹redes sociales... pic.twitter.com/VtHtdbv596 — Alfredo González (@alfredolez) August 18, 2025

Intervención de las autoridades

La discusión no pasó desapercibida y llamó la atención de un supervisor del Trolebús, quien intervino para calmar los ánimos.

El funcionario explicó que no existe ninguna norma que permita apartar un asiento pagando doble pasaje, por lo que solicitó al joven liberar el lugar. Tras un breve intercambio, el pasajero finalmente cedió el asiento, permitiendo que otra persona lo ocupara.

La situación rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios y memes sobre la ocurrencia del joven y sus argumentos.

Usuarios señalaron que, más allá del gesto inusual, la acción recordó la importancia de respetar las normas y la convivencia en los transportes públicos, mientras otros defendieron el derecho del pasajero a buscar comodidad.

"El chavo está pagando anticipadamente dos servicios, puede poner lo que quiera", "Hay señoras que sientan a sus hijos pequeños y no pagan", "Está en todo su derecho, pagó y punto; la mochila es un pasajero más con su boleto", fueron algunos de los comentarios.

