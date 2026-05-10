Maluma anuncia que será padre por segunda vez con tierna foto junto a su pareja y primera hija

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez. A través de una publicación en Instagram, el paisa compartió una tierna foto en blanco y negro junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija París, confirmando que la familia sigue creciendo.

La foto que emocionó a sus fans

En la imagen, Maluma y la pequeña París aparecen besando el vientre de su madre, que muestra un avanzado estado de gestación. El artista acompañó la publicación con un corazón azul, lo que muchos interpretaron como la llegada de un niño. Aunque no hay confirmación oficial sobre el sexo del bebé, el gesto desató una ola de comentarios y felicitaciones en redes sociales.

La noticia generó miles de reacciones en cuestión de minutos. Entre los mensajes más destacados estuvieron los de colegas y familiares: la madre del cantante, Mar Arias, escribió "Mi mayor regalo los amo con mi alma"; JBalvin también reaccionó con múltiples corazones a la noticia; la ciclista Mariana Pajón escribió "Felicitaciones", mientras la tía de Maluma, Yudy Arias, celebró con un efusivo "Los amooooo".

La llegada de París y el nuevo capítulo

Este anuncio llega dos años después del nacimiento de París Londoño Gómez, la primogénita de Maluma y Susana, quien nació en marzo de 2024 en Medellín. En aquel momento, el cantante también compartió la noticia con sus seguidores, mostrando la alegría de convertirse en padre por primera vez. Ahora, con la llegada de un segundo hijo, la pareja consolida aún más su vida familiar.

Maluma ha sabido equilibrar muy bien su vida personal con su carrera artística. Tras acompañar a su hija recién nacida en 2024, retomó su gira internacional con fechas en Estados Unidos y Europa. Hoy, con la noticia de un nuevo integrante en camino, aunque aún por confirmar si será niño o niña, el cantante reafirma que su faceta como padre es tan importante como su éxito en la música.

El anuncio de Maluma no solo confirma que su familia se expande, sino que también muestra el lado más íntimo y humano del artista. Con una simple foto y un corazón azul, el paisa logró emocionar a millones de seguidores que celebran junto a él este nuevo capítulo.

La noticia, cargada de ternura y expectativa, convierte al intérprete de Felices los 4 en protagonista de una historia que trasciende los escenarios para instalarse en la vida cotidiana de sus fans.