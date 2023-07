Junior Silva se quiebra al recordar a su abuelita en 'El Gran Chef Famosos': "El mejor aguadito era el suyo"

Junior Silva se quebró en 'El Gran Chef Famosos' al recordar a su abuelita quién cumplió un año de fallecida. El participante del concurso de cocina indicó que ella era la mejor haciendo aguadito.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos', António Pavón, Mr. Peet, Junior Silva y Jimmy Santy se enfrentaron en una "noche de eliminación" debido a que en los programas anteriores no habían alcanzado el desempeño deseado en sus platillos.

Los 4 participantes se llevaron una gran sorpresa al enterarse que el segundo platillo a preparar sería una Pachamanca a la Olla con salsa de Uchucuta, pues ninguno de ellos había cocinado esa comida antes.

Al termino de la preparación del platillo, todos los concursantes pasaron al comedor principal para que los jueces califiquen sus preparaciones. Terminando de hablar con Mr Peet, José Peláez se dio cuenta que Junior Silva estaba llorando y le preguntó las razones, el actor, con lágrimas en los ojos, explicaba los motivos:

"Hoy día se cumple un año del fallecimiento de mi abuela y he estado tratando de estar bien y todo pero no se si le quiero dedicar esto y el programa a mi familia y me apena mucho no estar en la misa de mi abuela", expresó Junior.