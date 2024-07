¡La destruye! Carlos Cacho y su DURA CRÍTICA a vestido de Cielo Torres en los Heat 2024: "Parece un pulpo"

13/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los Premios Heat 2024 se llevaron a cabo el jueves pasado, y muchas figuras de la farándula peruana participaron en el evento realizado en República Dominicana. Yahaira Plasencia, la 'Chola Chabuca', el Grupo, Amy Gutiérrez y Cielo Torres conformaron la lista de estrellas peruanas más representativas que se lucieron en la 'alfombra verde', previa a la ceremonia principal.

Tras su paso por la antesala, los artistas peruanos no desaprovecharon la oportunidad de lucirse con excéntricos outfits, los cuales no pasaron por desapercibido ante la mirada de innumerables personas. De regreso a Perú, el estilista y crítico de modas, Carlos Cacho, no dudó en lanzar sus críticas sobre los trajes utilizados en la gala, sobre todo en la vestimenta que utilizó la cantante Cielo Torres.

Carlos Cacho crítica duramente a Cielo Torres

Cacho fue invitado por el programa 'América Hoy' junto a la modelo Viviana Rivasplata, con la finalidad de opinar sobre el desempeño de los artistas peruanos en la alfombra verde de los Premios Heat. Pero sin duda, fue el turno de Cielo Torres el momento que causó más de una crítica por parte del estilista.

Tras observar el vestido que llevó puesto Torres, la conductora Ethel Pozo indicó que el outfit de la cantante le recordaba a 'la sirenita', el popular personaje de cuentos de hadas que fue adaptado por Disney. Esto debido a que el traje sobresale por una falda en color turquesa, así como una especie de brasier en tonos purpuras con brillantes.

Lejos de aprobar tal comentario, Cacho no dudó en ironizar lo dicho por Pozo, por lo que, de manera inmediata, cuestionó la vestimenta de Cielo Torres, lanzando un sarcástico comentario.

"Parecía que un pulpo estaba abrazando a la Sirenita", sentenció el maquillador, generando risas en el set.

Carlos Cacho calificó el vestido

Durante su intervención, el estilista aseguró que para lucir un look como ese, se debe "estar fitness". Asimismo, opinó que la falda pudo quedar mejor en un tono negro, además de que el peculiar brasier hacia que su figura se vea más ancha. "Le pongo un 6", indicó Carlos Cacho ante la consulta de qué puntaje le ponía al traje de Cielo Torres. Por su parte, Viviana Rivasplata dijo que la cantante cumplió con el objetivo de "llamar la atención", por lo que ella le dio un puntaje de 8.

Fue de esta manera que, luego de su paso por los Premios Heat 2024, el vestido de Cielo Torres recibió una dura y sarcástica crítica por parte del estilista Carlos Cacho.