La 'Tigresa del Oriente' brinda sus primeras palabras tras grabar videoclip con Karol G: "Sabía de mí"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La 'Tigresa del Oriente' sorprendió al expresar sus primeras palabras tras grabar el videoclip de Karol G, revelando cómo fue la experiencia y el trato que recibió de la cantante colombiana. La artista peruana compartió detalles del detrás de cámaras y dejó un mensaje directo a sus seguidores sobre persistencia y confianza.

Karol G sabía sobre la 'Tigresa del Oriente'

Judith Bustos, nuestra inigualable 'Tigresa del Oriente', volvió a sacudir las redes sociales al publicar las imágenes del detrás de cámaras del videoclip Tropicoqueta, el nuevo éxito mundial de Karol G.

Aunque su aparición en el video dejó a más de uno con la boca abierta, lo que generó aún más revuelo fue que la artista peruana decidiera hablar por primera vez sobre cómo llegó ahí y cómo fue la experiencia junto a la colombiana.

El material que subió se hizo viral casi al instante, acumulando miles de reproducciones y convirtiéndola nuevamente en tendencia.

La 'Tigresa del Oriente' se animó a contar un detalle que emocionó a muchos: "(Karol G) sabía de mí", declaró a Trome, dejando claro que su presencia no fue casualidad.

'Tigresa' cuenta su experiencia con Karol G

En su entrevista, la 'Tigresa del Oriente' contó paso a paso cómo vivió el rodaje y lo que significó para ella formar parte de Tropicoqueta. Con esa chispa que la caracteriza, reconoció que la experiencia fue mucho más bonita de lo que imaginaba.

"Estoy contenta porque el video es un éxito en todas las plataformas y he podido ser parte por la invitación de Karol G. He puesto mi granito de arena", dijo con orgullo.

Según reveló, desde el primer momento se sintió bienvenida y bien tratada por el equipo y por la propia Carolina Giraldo.

La artista resaltó especialmente la humildad de la colombiana. "Me sentí muy bien grabando el videoclip, el trato ha sido muy bueno. Karol G sabía de mí, conversamos mucho, es una chica muy humilde, muy chévere y me trató con respeto", confesó.

Mensaje de la 'Tigresa del Oriente' para sus fans

La 'Tigresa del Oriente' también quiso dejar un mensaje para quienes la siguen desde hace años. Fiel a su estilo, no se guardó nada y habló sobre lo importante que ha sido mantenerse firme pese a las críticas.

"Quiero que todos vean que la 'Tigresa del Oriente' sigue cumpliendo sus sueños (...) Siempre hay que insistir y creer en uno mismo. No hay que prestar oídos a las críticas, a mí me dicen de todo, sé de dónde vienen, pero no me tumban", aseguró.

Para cerrar, compartió cómo se siente actualmente y qué espera de lo que viene: "Me siento bien, estoy agradecida con Dios por seguir con salud física y mental. Hay Tigresa para rato y seguiré trabajando para alegrar a mi público", finalizó.

Con estas primeras palabras tras grabar el videoclip con Karol G, la 'Tigresa del Oriente' demostró una vez más que sigue firme, agradecida y lista para nuevos retos.