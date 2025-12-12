Xiomy Kanashiro deja abierta la posibilidad de trabajar con Yahaira Plasencia: "Soy profesional"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprendió al confesar que no tendría problema en saludar ni en trabajar con Yahaira Plasencia, pese a la relación pasada de la cantante con Jefferson Farfán. La actriz cómica aseguró que mantendría una postura tranquila y profesional ante cualquier encuentro con la salsera.

Xiomy habla del encuentro de Farfán y Yahaira

La actual pareja de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro, se refirió al viral encuentro que tuvo el exfutbolista con Yahaira Plasencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según contó, no le generó ningún tipo de molestia que el público presente les gritará frases como: "Farfán, ahí está tu Yaha".

Para la popular 'Chinita', este tipo de situaciones son normales cuando se trata de figuras públicas que compartieron una relación sentimental de manera abierta.

Xiomy Kanashiro recalcó que no guarda rencor hacia la intérprete de Y le dijo no. "Yo siempre supe que eso iba a ser parte de todo, porque fue una relación muy pública, como muchas otras en la farándula. No tengo nada contra ella. Le deseo lo mejor, para mí representa ninguna incomodidad", afirmó.

Xiomy Kanashiro podría trabajar con Yahaira

Más allá de los rumores y el pasado mediático, Xiomy Kanashiro sorprendió al hablar sobre una posible colaboración artística con Yahaira Plasencia.

La integrante de La casa de la comedia confesó que no tendría ningún problema en saludarla ni en compartir escenario con la salsera.

"Yo ya le he dicho en alguna oportunidad: si tengo que presentarla, lo haré. Yo soy muy profesional. Le deseo lo mejor", expresó.

Incluso fue más allá y aseguró con total seguridad: "Sí, caro que sí (la saludaría)", dejando entrever que la relación entre ellas puede ser completamente amistosa, sin que interfiera la historia pasada de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

Xiomyy Kanashiro y su relación con Doña Charo

En la misma entrevista, Xiomy Kanashiro aclaró los rumores sobre una supuesta tensión con la madre de Jefferson Farfán: "Yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas".

Por último, destacó que su vínculo con la madre de Jefferson Farfán es excelente. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", afirmó con una sonrisa.

Con estas declaraciones, Xiomy Kanashiro dejó abierta la posibilidad de trabajar con Yahaira Plasencia y aseguró que, si algún día se cruzara con la cantante salsera, la trataría con cordialidad y profesionalismo.