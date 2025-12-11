Pamela Franco afirma que Christian Cueva ya no tiene ganas de jugar fútbol

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista, Pamela Franco sorprendió al revelar que Christian Cueva ya no tiene ganas de jugar fútbol, una confesión que dejó helados tanto a hinchas como a críticos del actual jugador de Juan Pablo II.

¿Cueva ya no tiene ganas de jugar fútbol?

Pamela Franco volvió a aparecer públicamente en medio de los comentarios sobre su relación con Christian Cueva. Aunque muchos creían que hablaría solo de su vida sentimental, la polémica cantante terminó exponiendo un lado desconocido del futbolista.

Pamela Franco contó que Christian Cueva se encontraba en un momento sensible desde que dejó Emelec y se incorporó al club Juan Pablo II, lejos de los reflectores y de la presión mediática.

Todo ocurrió durante una entrevista con Aldo Miyashiro, donde la intérprete de "Dile la verdad" aclaró que su pareja sí tiene la disposición de volver a vestir la camiseta de la selección peruana.

Sin embargo, nadie esperaba lo que diría después. Pamela Franco confesó que Christian Cueva llegó a perder la motivación por el fútbol, algo que sorprendió incluso más que sus recientes movimientos en el mundo deportivo.

Para muchos, fue la primera vez que se escuchaba tan abiertamente sobre el desgaste emocional del jugador, quien no pisa la cancha con la 'Blanquirroja' desde junio de 2024, cuando participó en la Copa América.

La escena más comentada de la entrevista se dio cuando la cantante chimbotana soltó la frase que se volvió viral: "No te voy a mentir: las perdió. De verdad". Pamela Franco se refería, por supuesto, a las ganas de Christian Cueva de seguir jugando.

Sin embargo, evitó entrar en detalles por respeto al futbolista. Aun así, dejó claro que detrás de esa falta de motivación hay situaciones personales que el público desconoce.

"No quiero meterme mucho porque siento que son sus cosas, pero hay cosas detrás que ustedes desconocen", agregó, dejando abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

Pamela Franco es manager de Christian Cueva

En la misma entrevista, Pamela Franco sorprendió al anunciar nuevos proyectos junto a Christian Cueva y, además, confirmó que ahora es ella quien se encarga de su representación artística.

Asimismo, destacó que en diciembre dará inicio a su 'Tour cervecero' junto a Christian Cueva, donde el futbolista también se animará a cantar.

Así, Pamela Franco dejó claro que Christian Cueva ya no tiene ganas de jugar fútbol, al menos por ahora, mientras enfrenta una etapa personal que pocos conocen.