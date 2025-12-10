¡Atención Samantha Batallanos! Rosángela Espinoza reacciona a halago de presidente José Jerí: "Mi momento"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente entrevista que brindó el presidente José Jerí a la periodista Milgaros Leiva ha generado reacciones no solo en el ámbito político sino también en el del espectáculo luego de revelar que Rosángela Espinoza le sigue pareciendo "muy atractiva". Tras ello, la chica reality salió al frente y se pronunció al respecto.

Esto fue lo que dijo el presidente José Jerí

El jefe de Estado brindó una reciente entrevista al podcast "Siempre a las 8", conducido por Milagros Leiva en el que fue consultado sobre cuál figura pública del Perú le parece más atractiva.

Con un poco de nerviosismo Jerí Oré volvió a ratificar su admiración por la modelo Rosángela Espinoza, como alguna vez lo evidenció en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), años atrás, cuando publicó una foto al lado de ella y no dudó en resaltar su belleza.

"En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza. Eso fue por el 2002 cuando la conocí en persona en un evento. De aquel momento en adelante (¿estuvieron?) No, nada que ver, de ahí perdí contacto hasta ahora", sostuvo.

Lo manifestado por el presidente de transición llegó a oídos de la legión de fanáticos de la popular 'chica selfie', quien el último martes publicó un video en su cuenta de TikTok en la que aparece disfrutando de su estadía en Paracas.

Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para mencionarle a José Jerí y ella, lejos de quedarse callada, respondió en más de una oportunidad a las preguntas o comentarios que escribían.

Asi reaccionó Rosángela Espinoza

Entre los mensajes que le dejaron sus seguidores se encuentra uno en el que una cibernauta le consultó a Rosángela qué se siente ser la futura primera dama, ante ello la creadora de contenido respondió con emojis de ojos y un mono tapándose el rostro.

Respuesta de Rosángela Espinoza

Además, en otro momento una usuario le preguntó: ¿Mi 'Rocha cuándo un bailecito con el 'presi'? a lo que Espinoza respondió: "Cuando me invite". Asimismo, otra seguidora expresó: "Rous, llegó tu momento, mi primera dama". Frente a eso, la figura televisiva señaló: "Mi momento".

Estas respuestas de Rosángela se dan a la par que Samantha Batallanos ha manifestado que invitaría a salir al presidente y anteriormente la modelo le ha echado flores afirmando que le parece atractivo.

Así respondió Rosángela Espinoza

Como vemos, Rosángela Espinoza reaccionó al reciente comentario que realizó el presidente José Jerí durante una entrevista en el que confesó que le seguía pareciendo una mujer atractiva. La chica reality dejó entrever, en sus redes sociales, que le agrada lo manifestado por el jefe de Estado.