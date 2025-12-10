Magaly Medina y Alfredo Zambrano celebran su aniversario cantando por primera vez juntos

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina celebró sus nueve años de matrimonio junto a Alfredo Zambrano de una forma que pocos esperaban: cantando por primera vez juntos en redes sociales.

La conductora compartió un momento íntimo y romántico que rápidamente se volvió tema de conversación entre seguidores y figuras de la farándula peruana, quienes reaccionaron sorprendidos al ver este lado tan cálido de la pareja.

Magaly y su esposo celebran su aniversario

Todo comenzó con un video inesperado en las redes sociales de la propia Magaly, quien publicó en Instagram un clip donde aparece cantando "Y de pronto un día de suerte", el conocido tema de Alejandra Guzmán, nada menos que dedicado a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en pleno aniversario número nueve.

En las imágenes, Magaly Medina aparece tomándole la mano a Alfredo Zambrano, mientras él la acompaña emocionado en este gesto musical que, según muchos, nadie veía venir.

"Más suerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo", escribió la popular 'Urraca' en la publicación que dejó a más de un usuario sin palabras.

La escena, dulce y espontánea, mostró a la pareja más conectada que nunca, celebrando su historia con una canción que para muchos expresa complicidad y cariño verdadero.

Como parte del festejo, Magaly Medina también compartió fotos y recuerdos de sus momentos más especiales con Alfredo Zambrano, desde su boda en diciembre de 2016 hasta diversos pasajes de su relación.

En una de las imágenes, incluyó un mensaje que terminó derritiendo a sus seguidores: "Feliz aniversario número 9 a mi compañero de vida ¡Que sigamos enfrentando los días sin soltarnos la mano!".

Reacciones en redes sociales

A los pocos minutos, las reacciones no se hicieron esperar. Figuras como Laura Huarcayo, Samantha Batallanos y María Pía Copello comentaron la publicación y felicitaron a la pareja por mantener viva la chispa del amor después de casi una década.

"Felicidades a mis amigos maravillosos, que sean muchos años más compartiendo y disfrutando del amor", escribió Laura Huarcayo, recordando además la boda que muchos aún evocan como una de las más comentadas de su época.

Por supuesto, los usuarios también hicieron lo suyo. Aunque varios admitieron con humor que Magaly Medina "no es cantante", la mayoría celebró el gesto romántico y la valentía de compartirlo públicamente. "Sabemos que no eres cantante, pero lo intentaste con amor y eso es bastante", comentó una seguidora.

Así, entre mensajes, fotos, aplausos virtuales y su primer canto juntos, Magaly Medina y Alfredo Zambrano celebraron un aniversario que quedará grabado no solo para ellos, sino también para todos los que siguen de cerca la vida de la pareja.