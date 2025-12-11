Ricky Montaner revela que tuvo un breve romance con Sebastián Yatra: "Él quedó un poquitico enamorado"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricky Montaner sorprendió a propios y extraños al contar que tuvo un breve romance con Sebastián Yatra, una historia que hasta ahora nadie imaginaba. La revelación surgió de manera espontánea y ya encendió la curiosidad de todos los seguidores de ambos artistas.

Ricky Montaner y su romance con Sebastián Yatra

Ricky Montaner estaba en plena charla en el pódcast Karpa Dinner cuando, de un momento a otro, la conversación —que al comienzo iba tranquila sobre su trabajo musical— dio un giro que absolutamente nadie se esperaba.

Mientras hablaba de la buena química creativa que siempre tuvo con Sebastián Yatra, el venezolano decidió ir un poco más allá y revelar algo que, hasta ese momento, jamás había dicho en público.

"Sebastián Yatra y yo tuvimos una relación amorosa corta, o sea, no de mucho tiempo, corta", confesó Ricky Montaner.

La frase cayó como una bomba en el set y, por supuesto, en redes sociales después de que el clip se viralizara.

Ricky Montaner detalló que, incluso durante esa etapa más personal, la música siguió siendo parte de su vínculo. De hecho, contó que escribían canciones "como si fuera hacer el amor".

La confesión no solo sorprendió a los seguidores, sino también al mismo equipo del programa, que recibió lo dicho como una verdadera primicia.

Según Ricky Montaner, esa conexión que compartieron no se limitaba al romance, sino también a la creación de un tema que consideraban especialmente potente.

"Escribimos una de estas canciones que sentíamos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo", relató.

Cómo fue la relación y qué pasó después

Luego de revelar que sí existió un romance, Ricky Montaner explicó que, tras terminar, hubo un tiempo de distancia natural.

No se peleaban, no hubo drama; simplemente cada uno siguió su camino. Con el paso de los años, lograron retomar la amistad y continuar la buena relación que tenían como colegas.

Durante la conversación, el entrevistador aprovechó para preguntarle si esta historia tenía alguna relación con la cantante Aitana, con quien Sebastián Yatra habría mantenido un vínculo sentimental.

Ricky Montaner aclaró que no, que lo suyo ocurrió mucho antes de ese romance. También mencionó un detalle que dejó más preguntas que respuestas: la canción que escribieron juntos llegó a presentarse a un artista "inalcanzable".

Ninguno quiso decir el nombre, pero ambos se dieron unos segundos para rezar y agradecer a Dios por la colaboración que esperaban concretar pronto.

Reacciones en redes sociales

Apenas se difundió el fragmento del pódcast, miles de usuarios en redes sociales dejaron saber lo que pensaban. Las respuestas fueron desde la sorpresa absoluta hasta la duda total.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron: "Feliz por ellos", "Es fake, ellos tienen un humor muy raro" y "Se confirmó lo que pensé de Yatra".

Así, entre confesiones, recuerdos musicales y una revelación inesperada, Ricky Montaner contó abiertamente que tuvo un romance con Sebastián Yatra. Con esa declaración, volvió a poner su nombre —y el de su colega— en el centro de la conversación.