María Pía Copello revela a Karina Rivera y Paolo Guerrero como grandes fichajes de su nuevo pódcast

La conductora María Pía Copello sorprendió a todos al presentar su nuevo pódcast, donde contará con la participación de Karina Rivera y Paolo Guerrero, dos invitados que prometen dar de qué hablar.

María Pía Copello no pasó desapercibida al anunciar oficialmente su pódcast, un espacio donde promete combinar entretenimiento, historias personales y figuras reconocidas del espectáculo peruano.

El anuncio se realizó este miércoles 10 de diciembre, fecha en la que la presentadora compartió un adelanto del formato que formará parte de su canal.

Junto a María Pía Copello estarán la salsera Daniela Darcourt, el periodista deportivo 'Flaco' Granda y el streamer Dafonseca, quienes ya generan expectativa por su llegada al proyecto.

Pero lo que realmente hizo que los fans se volvieran locos fue la presencia de dos invitados bomba: Paolo Guerrero y Karina Rivera.

Ambos compartieron escenografía con María Pía Copello durante la presentación, provocando reacciones de asombro y entusiasmo entre los asistentes y los seguidores en redes sociales.

Así fue la presentación de Karina Rivera y Guerrero

La participación de Paolo Guerrero marcó un momento histórico. El actual delantero de Alianza Lima se aventura por primera vez en el mundo digital. "Este es el inicio a un nuevo partido", dijo el futbolista.

La aparición de Paolo Guerrero fue celebrada por los fans, quienes no esperaban ver al ídolo del fútbol peruano interactuando en un formato distinto al deportivo. Su presencia ya es considerada uno de los grandes atractivos del pódcast.

Segundos después, el momento emotivo llegó con la aparición de Karina Rivera, la recordada conductora de 'Karina y Timoteo'.

"Nunca nos dejaron juntarnos, y ahora, después de 25 años, por fin nos vemos cara a cara", expresó Karina Rivera, provocando un impacto inmediato entre los presentes.

¿Existe rivalidad entre Karina Rivera y María Pía?

La exanimadora infantil compartió que, durante años, su relación con María Pía Copello estuvo marcada por malentendidos mediáticos.

Karina Rivera explicó que María Pía Copello asumió la conducción de su programa por decisión del canal, y no por un conflicto personal.

"Quedé embarazada y me dijeron que descanse... La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock", recordó.

Con invitados de renombre como Karina Rivera, el 'Flaco' Granda, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y Dafonseca, el nuevo pódcast de María Pía Copello se perfila como uno de los más comentados del entretenimiento peruano.