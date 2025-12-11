Influencer Tammy Parra confiesa que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez tras enamorarse de su mánager

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Tammy Parra sorprendió al revelar que dejó al modelo Diego Rodríguez tras enamorarse de su mánager y mejor amigo, Héctor Klunder. La creadora de contenido contó en redes sociales cómo se dio cuenta de lo que sentía y cómo terminó la relación con el peruano.

La confesión de Tammy Parra

La historia de Tammy Parra, Diego Rodríguez y Héctor Klunder parecía un cuento tranquilo, hasta que la influencer mexicana decidió contarlo todo en un video que subió a sus redes sociales.

Allí, la joven de 23 años apareció sonriente, acompañada nada menos que de Héctor Klunder, a quien presentó oficialmente como su nueva pareja.

Lo que nadie esperaba era que, para llegar a ese punto, Tammy Parra tuvo que cerrar un capítulo importante: su relación con el modelo peruano Diego Rodríguez, conocido también por su pasado con Janick Maceta.

Todo empezó cuando Tammy Parra mantenía una relación a distancia con Diego Rodríguez. Entre viajes, videollamadas y agendas complicadas, ella notó que algo en su corazón estaba cambiando.

Según contó, fue en ese tiempo cuando los momentos con Héctor Klunder, quien comenzó como su manager y terminó siendo su confidente, se hicieron cada vez más importantes en su día a día.

Tammy Parra explicó que nunca se dio cuenta del giro que habían dado sus sentimientos hasta que Héctor Klunder le confesó que estaba pasando por una enfermedad complicada.

Ese momento la descolocó por completo. La influencer mexicana lo narró con naturalidad, como si aún reviviera la escena.

"Fuimos a mi depa a ver una peli y como que yo estaba muy triste, no entendía qué me pasaba. Cuando él se iba a ir, lo abracé y le dije: 'Quiero que sepas que eres la persona más importante para mí, eres mi alma gemela, nunca te voy a dejar'. Nos volteamos a ver y lo supe, y dije: 'Me gusta'", relató.

A partir de ese instante, todo le hizo sentido. Lo que creía que era solo cariño empezó a sentirse distinto. Y aunque trató de procesarlo en silencio, llegó un punto en el que supo que tenía que actuar con honestidad.

El final con Diego Rodríguez

Una vez que aceptó lo que sentía, Tammy Parra decidió no alargar la situación con Diego Rodríguez. La relación a distancia, el ritmo de trabajo y el descubrimiento de sus emociones la llevaron a tomar la decisión. Y sí, tal como lo contó ella misma, lo hizo por teléfono.

"Le terminé por teléfono", explicó. Luego añadió: "Le marqué y le dije: 'Sabes qué, muchas gracias por todo'. De verdad que es una persona que quiero mucho, que también era mi amigo, mi pareja, mi todo; pero como que me di cuenta de que quien realmente me importaba y me gustaba era Héctor".

Según detalló, incluso en ese momento quiso ser clara: "Le dije: 'Quiero que sepas que te quiero, que aquí estoy, pero Héctor me necesita en este momento, así que terminamos'. Entonces, lo terminé por llamada".

Después conversaron con calma y acordaron sacar un comunicado conjunto anunciando oficialmente la separación, lo que ocurrió en junio tras casi diez meses de relación.

La influencer Tammy Parra finalmente confesó que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez tras enamorarse de su mánager, una historia que empezó como amistad y terminó cambiando el rumbo de todos.